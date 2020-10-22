汐止康寧街307巷停車亂象 規劃收費停車

汐止康寧街307巷路不寬，在道路兩側都停滿車的情況下，會車困難，尤其路邊長期遭人佔用停車，也讓社區很困擾，所以，今(22)日新北市議員廖先翔、市議員張錦豪服務處及市府交通局等相關單位人員會勘，除了調整機車格，也將規劃汽車收費停車格，改善停車亂象。

附近社區居民說，很困擾的就是車位長期被佔用，還有一旁就是金龍國小轉彎處有時停滿車，視線被遮擋，小朋友過馬路也很危險，所以，希望停車格能夠重新規劃改善。

市議員廖先翔指出，有民眾反應明峰街297巷5弄、康寧街307巷，也就是金龍國小跟雅典王朝社區的T字路口一帶，路邊目前有畫機車格跟一般白線，那白線的部分因為沒有收費的制度，那有被汽車長期佔用的情形，所以，民眾希望基於使用者付費，能夠畫收費停車格，讓車格能夠公平的讓每個人都有使用的權利。

廖先翔表示，今天會勘來確認土地是不是公有地，依現況來評估，請地政確認完了之後，目前停汽車畫白線的地方，原則上都是公有地了，所以，會畫上汽車收費停車格，另外在靠近明峰街口，因為有私有地的關係，部分區域是畫機車格，同時為了配合社區進出安全，我們機車格會調整為斜線，讓會車更方便。