淡大、紅樓攜手滬尾宴 重溫清法戰爭歷史

淡江大學與淡水紅樓中餐廳日前在紅樓中餐廳舉辦「滬尾宴」發表會。「滬尾宴」是一個以清法戰爭滬尾之役為主軸的餐飲設計菜單，由淡江大學學生化身成為戰役當中，法軍與清軍角色，透過淡江大學USR計畫，讓大學與在地具歷史意義的餐廳結合，打造出更多美味新亮點。

淡江大學副校長何啟東表示，淡水是一個擁有相當多古蹟和歷史文化的地方，藉由在地的歷史文化特色開創屬於該地特有的餐點是值得期待，加上淡江大學過去幾年以usr計劃實現大學社會責任，讓師生參與地方重要活動，進而帶動地方發展，也希望透過紅樓中餐廳打造出一道一道滬尾之役創意料理。

淡水紅樓中餐廳洪偉賓表示，餐飲一共設計十一道菜，分別為戰場早點名、滬尾剁椒鮮魚、西仔陸戰隊、沼澤皮蛋、湘淮勇炒飯、城岸二重奏、阿火旦口袋肉、叭叭軟殼蟹、九大人脆酥芋、黃槿林投叢林湯、滬尾茶飯。

洪偉賓指出，每一道菜就是一個戰場上的故事，每上一道菜，會講授這道菜的歷史故事及創作原則。讓來大家享用這十一道菜之後也就知道整個滬尾之役的來龍去脈。藉由創意料理的開發，吸引國人對台灣歷史文化的興趣與理解，讓吃飯就是聽故事的概念成為特色，吃出味道。