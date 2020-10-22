9前瞻停車場多次流標 新北檢討後追加預算

新北向中央爭取前瞻預算興建26個停車場，其中有9個停車場多次流標，新北市議員何博文指出，板橋有3座停車場多次流標，中央、地方都有出錢，停車場卻沒辦法動工，若未完成前瞻經費就會被收回。新北市長侯友宜說，近期有物價上漲、缺工問題，已陸續增加經費，在期限內完成。

新北市議會今進行總質詢，何博文表示，板橋缺停車位，以溪北公園為例已經流標2次，當地里長都反應經費已經到位，卻一直流標無法施工，其餘還有忠孝公園、信義國小停車場。

何博文也說，交通部公路總局有來公文，前瞻計畫補助經費約16億3000多萬元，若停車場沒在2021年8月前完成，2022年將收回經費，所有的停車場需由新北自行負擔，到時新北還有自有財源來負擔嗎。

新北市長侯友宜說，經費不足處就會再想辦法，近期因為物價上漲、缺工問題，預算部分會改善，近期他已批過追加6000萬元、7000萬元、9000萬元經費的案件，中央有補助經費卻不做，會對不起人。

新北26個停車場由前瞻預算補助的停車場，已有13案施工、完工，4案爭取中，9案有延遲狀況，延遲包括板橋3處、三重3處，中和、新莊、樹林各1處；9處停車場7處流標2次，預計這月底公告，2處流標1次，今第2次開標。

新北交通局長鍾鳴時說，發包不成後有檢討原因，因工業區全面動工，目前工資上漲，板模工叫價3000元，還有物料上漲狀況，不只新北有這狀況，已調整相關預算，期望如期完成。

鍾鳴時表示，除標案外，也簡化行政作業程序、簡化審查、擬定趕工計畫，依切要符合工安的安全，所有的停車場非做不可。