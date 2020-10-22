礦山藝術季登場 歌舞昇平逛地景創作

新北市立黃金博物館將自本週六(24)日起連續四個周末，盛大舉辦礦山藝術季歌舞昇平展演，不僅邀請澎恰恰、許效舜的鐵獅玉玲瓏表演為活動揭幕，還有陳亞蘭歌仔戲團、阿忠布袋戲等精彩演出，而藝術季也在金瓜石打造六處地景創作，讓民眾逛藝術、賞歌舞，重現礦山的昇平風華。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，九份昇平戲院是全台最古老且完整的戲院建築之一，不僅展現過去礦山的熱鬧與繁華，歌舞戲曲更是紮根於當地文化，黃金博物館為重現過往風華歲月，24日將展開為期四週的藝術季活動，在這裡呈現歌舞及老電影的視覺饗宴。

礦山藝術季地景藝術策展人黃鼎堯表示，民眾在礦山藝術季期間，也可乘坐公車翻過山的另一側，來到金瓜石祈堂老街欣賞地景藝術，透過藝術家們根據地理文史的考察，設計出符合在地礦業歷史背景，山城故事的重新詮釋，邀請地方居民一同參與創作，也希望民眾能夠更多欣賞到祈堂老街一隅的幽靜之美。

祈堂老街的地景藝術分為白天欣賞及夜間點燈兩種呈現方式，從黃金博物館階梯往下走，可見到仿造舊時礦工醫院的遺址重現，沿著往內九份溪的小路，可見到防空洞中的彩色聲音裝置，絢麗的光芒結合生活中的收音樣本，產生奇幻的想像空間，內九份溪河床上一排礦石組成的金色階梯，象徵著地方的黃金礦脈，而祈堂老街中的破損老房，在藝術家的空間改造下，有了新的風貌，更能看出油毛氈房下的金色記憶，還蘊藏在地方居民的生活中。