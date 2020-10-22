北環段明年動工 新北端10月30日先行植栽移植工程

繼捷運環狀線第一期通車，北市捷運局於9月25日進行台北端「植栽移植先期工程」後，新北端工程9月29日完成招標，並於10月30日開工，將依樹種特性進行斷根作業，待北環段完工後，再依捷運沿線特色規畫復植。

捷運局指出，環狀線第一階段通車後，北環段預計明年下半年動工，北環段西起新北市新莊區，東至文湖線劍南路站，與環狀線一期及未來的東環段（內湖線劍南路站）連接。

北環段新北市路段設有6站，由西到東為Y19A站（五股區五工路）、Y19B站（疏洪東路三段與國道1號口）、Y20站（蘆洲區中山一路，近國道1號）、Y21站（蘆洲線徐匯中學站）、Y22站（集賢環保公園）、Y23站（三重區集賢路，五華國小）。

北環段完工後，將串聯新莊、五股、三重、蘆洲，士林、北投及內湖區，期間可交會蘆洲線、淡水線及內湖線，不用再多次轉乘，除能節省通勤時間，也可帶動沿線人潮及經濟活動。