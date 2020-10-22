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共享廚房公安疑慮 議員要求北市1個月提出管理方式

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員簡舒培（右）指出，共享廚房有公安疑慮，北市府若不明確規範，業者恐鑽法律漏洞。圖／截自北市議會影片
北市議員簡舒培（右）指出，共享廚房有公安疑慮，北市府若不明確規範，業者恐鑽法律漏洞。圖／截自北市議會影片

北市議員簡舒培日前指出，有業者在信義區住商混合大樓經營共享外送廚房，並在地下室設置31個廚房、130多個爐火，使用執照卻申請為餐廳營業，業種部分引發質疑，經濟部商業司後也在北市商業處函文後，回文認定不符合餐廳業種。簡舒培今表示，對於這樣新興產業的管理，北市應明確制定管理方式，要求商業處1個月內提出。

簡舒培表示，繼上次質詢後，商業處在1個禮拜內函文經濟部商業司，商業司明確回文，依照北市商業處來文，該共享廚房使用面積達700平方公尺，座位區卻僅60.69多平分公尺，加上要在地下室設置31個廚房、130多個爐火，業者表示粗估會有600公斤液化石化氣（瓦斯桶），應為即食餐食製造業範疇。

對此，商業處長高振源表示，收到經濟部回文後，依照營業項目歸類即食餐食製造業，定義下來後已通知各相關單位及發公文給業者告知，後續也會與業者溝通討論。

高振源說，業者選在大安區信義路這個地點經營共享外送廚房，但樓上已有住戶，未來這樣的新興行業與管委會的討論、與居民的溝通很重要，對於新興行業的規範，市府也會參考國外經驗收集資料，以便輔導協助。

建管處說明，在10月13日及10月20日有與業主見面溝通，當中不斷重申兩件事，第一，依照現在狀況實際用途有疑慮，屆時不會給竣工許可，並建議業者停工待事情釐清，若執意施工業需自行考量。另外，根據經濟部的回文及業種的確認後，法令與圖管上會要求業者做適當修正。

簡舒培說，業者現在仍進行向建管處申請核准的餐廳室內裝修施工，北市就算可依照實際狀況，以「即食餐食製造範疇，不符合餐廳規模」要求業者離開，但業者遭受損失、樓上住戶也天天憂心恐懼，質疑繞一大圈不讓業者營業，為何不能現在要求業者停工？北市若沒明訂新的規範，業者就會鑽漏洞，要求商業處1個月內提出明確管理方式。

北市 簡舒培

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