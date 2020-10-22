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業者獲北市府100萬元新創補助 議員揭：賣的是淘寶貨

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
市議員簡舒培(右)下午在議會質詢指出，一家獲得北市100萬元新創獎勵的公司，賣的卻是淘寶貨。記者楊正海／攝影
市議員簡舒培(右)下午在議會質詢指出，一家獲得北市100萬元新創獎勵的公司，賣的卻是淘寶貨。記者楊正海／攝影

台北市產發局促進創新創業及招商投資，提供創業、研發、品牌、育成等創新補助及租金、薪資、利息、職業訓練等投資補貼，希望從創業、品牌到投資提供全方位獎勵補助，助新創一臂之力。但議員簡舒培下午在議會質詢指出，一家獲得100萬元補助的公司，以優美的文字包裝飾品，賣的卻是淘寶貨，同樣的商品，甚至比淘寶網還貴，痛批產發局的獎勵，讓淘寶貨打敗本土文創。

簡舒培說，產發局還公開讚揚這家業者，致力於挖掘中文文學與傳統文化之美，透過故事與世界觀設計，將融入產品設計與時尚穿搭設計，商業模式明確；她說，實際上業者用文字營造故事，或用平面攝影增加質感包裝商品，卻從淘寶網批貨來賣。

簡舒培說，有網友下單發現，商品不只淘寶有賣，甚至有瑕疵，還比淘寶貴，例如賣新台幣850元的耳環，在淘寶上只賣折合新台幣約371元；還有淘寶上新台幣68元的飾品，卻賣350元。

簡舒培質疑，市府的補助，有SOP進行管考，並會實地訪查，做結案和效益追踪，產發局難道都沒有做？2019年1月產發局實地訪查，結果卻寫「如規畫進行」，不知道這間公司從淘寶批貨來賣。

產發局長林崇傑指出，會檢討整個機制，他認為難免會有少數個案，會檢討如何防範杜絕這類事件發生，但這個案子還會再查清楚。至於是否收回補助，產發局指出，目前100萬元補助，第一期已經發給50萬，第二期款會先凍結。

另外，產發局也已經告知業者，應對品質加強管控，並用台灣製造的產品，業者已經承諾改善。

淘寶 簡舒培 創業

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