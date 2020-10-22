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北藝、影視音區考察 議員提明年「白晝之夜」北投辦

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
議會赴北藝表演廳、北投影視音園區考察，議員陳重文提白晝之夜未來北投舉。記者潘永鴻／攝影
議會赴北藝表演廳、北投影視音園區考察，議員陳重文提白晝之夜未來北投舉。記者潘永鴻／攝影

台北市議會教育委員會今（22日）考察「北投影視音園區綠美化工程，及新興公園景觀改善工程。」台北市議員陳重文表示，除了工程發展，希望市府端未來可以提供就業機會，不要只是提供拍影片，應多方經營此塊區域善加利用，更提出明年白晝之夜希望在北投舉辦。

教育委員會市政考察台北表演藝術中心、北投製片廠，文化局、工務局新工處 、捷運局一工處 、公園處一同出席會勘， 陳重文表示，北投影視音園區完工後，可能會帶動附近商機，新興公園景觀也會吸引民眾前來，不過，還是要提醒文化局也要顧及北投地區資產與環境。

台北表演藝術中心位於捷運劍潭站西側，主要興建規模一座1500席之大劇院，兩座800席中型戲劇廳。空間內容總樓地板面積17743.98坪（含商業面積313坪， 約占1.76%），B1地下停車空間、一樓服務大廳、二樓有挑空大廳、三至七樓層為劇場、八至十樓層為行政空間、 十一至十二樓層為排練空間。

北藝中心預計在110年4月完工，110年5月1日舉行掛牌儀式，預定5月進場進行協驗、 測試、服務空間建置，12月底點交；111年3月為一次試營運單一場地，4至6月二次試營運開方全館，接續7月到9月舉辦系列開幕季活動。

北投影視音園區綠美化工程，及新興公園景觀改善工程占地1.4公頃，工程規畫囊括新興公園及周遭人行道興建，但施工現場與周邊民眾生活區域鄰近，稻香里長張義博會勘時抱怨，園區施工安全未做好危安管理措施，若是風力過強鐵皮可能會被吹走，讓糟糟生活的里民膽戰心驚。

張義博表示，園區內的公園遊樂場，原先為在地里民茶餘飯會相聚談天、帶小朋友運動的場域，但遊樂場地面卻採易滑材質，讓幼童玩耍時，背負著隨時滑倒的風險，他希望藉這次園區改善工程。

另外，陳重文還說，拍片會派動大型車體，行徑附近稻香里處執行影像拍攝作業，要是車輛來來回回影響環境，恐怕會破壞北投周遭生態，文化局應注重此部分。

另外，陳重文提到白晝之夜經過這次文化局領導下，過去從本來二十幾萬人，今年突破四十幾萬人在南港，他拜託北市文化局長蔡宗雄，「不要只在南港，之前在中山區也有舉辦過，希望明年把白晝之夜活動帶到北投地區。」

市府會勘行程，稻香里長張義博抱怨工程周圍安全不周，必須加強。記者潘永鴻／攝影
市府會勘行程，稻香里長張義博抱怨工程周圍安全不周，必須加強。記者潘永鴻／攝影

北投 文化局 白晝之夜

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