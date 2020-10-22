柯文哲指中央萊豬報告抄網路 陳時中：物超所值

台北市長柯文哲昨天說，中央花新台幣9萬9000元做的萊豬風險報告是「網路抄一抄英翻中」。衛生福利部長陳時中今天表示，這份報告應該是做得還不錯，物超所值。

因應明年元旦放寬含萊劑美豬進口，衛生福利部長陳時中今天到新北市新店區視察大賣場推動豬肉標示示範區，會中接受媒體聯訪。

對於昨天台北市長柯文哲赴議會備詢被問及怎麼看中央花新台幣9.9萬元做的萊克多巴胺健康風險評估報告時回答，應該是去網路上抄一抄，寫一個綜合報告翻成中文。

陳時中說，論文或是報告本身，是要看結果，公信度跟可信度，這份報告應該是做得還不錯，應該是物超所值。

陳時中指出，事實上民國101年就做過萊克多巴胺的評估，並非新穎的風險物質，只要訂定殘留容許量（Maximum Residue Limit, MRL） 即可，那是計算、文獻探討問題，這樣的報告是非常值得的。

至於是否開放其他國家，陳時中表示，在國際貿易裡，不能有歧視原則，任何國家都要符合肉品殘留量，來源地也要標註清楚。