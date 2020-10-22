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沒開車卻收罰單！北市率先推線上裁決 歸責實際駕駛人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市率先推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾不滿罰單可線上申請歸責裁決釐清。聯合報系資料照
北市率先推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾不滿罰單可線上申請歸責裁決釐清。聯合報系資料照

不滿收到罰單北市歸責指駕案件量逐年增加，北市交通事件裁決所為讓民眾在收到罰單後，可先線上申請歸責裁決釐清，今率先宣布推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾即日起可透過線上申辦，不用親自到裁決所免去不便及郵寄費用。

依據道路交通管理處罰條例（簡稱處罰條例）第85條規定，「受舉發違反道路交通管理事件之受處罰人，認為受舉發之違規行為應歸責他人者，應於舉發違反道路交通管理事件通知單應到案日期前，檢附相關證據及應歸責人相關證明文件，向處罰機關告知應歸責人，處罰機關應即另行通知應歸責人到案依法處理。」

裁決所說明，現在交通違規舉發分為2種類型，第一，攔停舉發，遭警員當場攔截違規車輛或行為人，會當場依違規行為進行處分，無需歸責實際駕駛人；第二，逕行舉發，若因超速、闖紅燈、違停等違規行為，遭科學儀器採證的罰單，違規受處分人為車主，可檢附對方駕照影本，租賃車輛需檢附契約書等相關證據，向裁決機關申請歸責給實際駕駛人。

裁決所指出，由於近年受理歸責指駕案件量大增，每年約成長2至3成，據資料顯示，2013年受理歸責指駕近5.1萬件、2014年5.7萬件、2015年7.6萬件、2016年提升至11萬件、2017年13.4萬件、2018年15.5萬件、2019年18萬件，今年突破20萬件。

裁決所長蘇福智分析，因近年民眾對於共享機具接受度提高，導致歸責指駕案件量大幅提升，其中，長租車（租賃業者）申請案件占高達55％、短租車（租賃業者、營業車）35％、一般民眾10％。因此，此次推出的線上申辦系統提供長租車、短租車及一般民眾進行網路申請。

蘇福智提醒，車主收到舉發通知單時，若認為遭到舉發的違規行為應歸責他人，應在「舉發通知單到案日前」提出申請，逾期裁決所不予受理；當歸責案件成功申辦後，系統會自動重新指定罰單應到案日期從申請日起延伸45天，讓實際駕駛人有足夠時間收到罰單並繳納。

違規記點也會隨著罰單移轉後，一併歸責至實際駕駛人，同一駕駛人的違規記點在半年內累積達6點（含）以上者，將被吊扣駕照1個月。另外，此系統建立「案件雲端查詢資料庫」，提供車主、被歸責人及相關作業單位線上查詢，隨時掌握辦理進度，不僅能優化線上申請與查詢服務，更促使北市E化服務邁向新里程碑。

罰單 北市 車主

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