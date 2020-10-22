公立小學招不滿 私小卻爆滿 原因原來是.....

少子化趨勢，私校卻仍大爆滿，僅公立學校受影響，市議員陳文政說，公立學校下課較早，讓雙薪家庭難以配合，應效法雙北募流浪教師投入課後輔導；台中市教育局長楊振昇說，正研議結合儲備教師照顧學童，也讓這些儲備教師累積經驗。

家有兩個小孩的市議員陳文政觀察，明明少子化，私立小學仍年年擠破頭，市府應正視此「怪象」。

他指選擇私小的家長並不完全很富裕，以私小收費而言，與公立學校加上安親班費用差不多，重點在於私小放學時間晚，讓很多雙薪家庭父母接送更方便。

目前部分市立小學也提供課後輔導，但多是學校老師兼任，工時太長、壓力太大下，品質難讓家長安心。陳文政建議，目前正式教師職缺少，有些有資格的「流浪教師」年年在全國四處考試，卻無正職，代課工作也缺乏保障，可找這些具教師證，卻沒舞台的專業教育工作者投入課後輔導的工作。