二殯蓋完即廢一殯？北市：無法決定廢不廢

北市第二殯儀館二期擴建工程將於111年市長柯文哲卸任前完工，北市府民政局上午至議會民政委員會進行工作報告時，議員針對二殯二期工程完工後，是否直接廢除第一殯儀館，要求民政局應盡快給答案，對此，民政局指出， 現在無人敢決定廢不廢，目前只朝向廢一殯方向規畫。

議員王浩指出，當初郝市府規畫二殯二期工程，預定蓋好後就要廢一殯，他質疑若廢一殯，恐造成二殯交通負荷過大，台北市南區恐交通大亂，但要不要廢一殯，不能二殯都都快蓋好，還沒決定。

王浩說，一殯存廢還關係到北市工務局和交通局的預算案，現在預算被卡住，因為市府要把建國高架橋下民權東路的匝道拓寬，但拓寬後車輛反而會在一殯糾結，且流量變大，一殯恐變成死結，所以一殯仍在，他反對拓寬，若民政局無法交代未來一殯的存廢，未來二殯的預算，會要求暫擱。

議員李慶元說，一殯何去何從，市府應該直接面對，不能等到生米煮成熟飯，且現在規畫二殯公祭的廳堂數量，就是要取代一殯，但現在大安文山區已經快變為殯葬專區，有環保葬、還有公、私墓，還要蓋第二靈骨樓。另外，二殯鄰近北市長興淨水廠，兩地之間將規畫殯葬專區，他要求要有綠帶區隔。

議員張斯綱也關心未來殯停車空間，現在若是遇上殯葬的好日，附近都會出現車龍，民政局指出，目前二殯停車位，包括橋下停車何共603個，但議員都認為停車位不夠，面對交通衝擊，應要有跨局處的說明。

針對目前二殯和淨水廠兩地之間規畫殯葬專區，民政局指出，原本要做共同開發，但還沒有共識，至於一殯存廢，藍世聰說，二殯工程111年完工後，一殯要不要廢，無人敢決定，目前只朝向廢一殯規畫，雖然中山區里民希望能遷，但還有二年時間討論，馬上廢掉，有點困難，會再討論。