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環狀線提前解約代價 議員：新北免付任何錢

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北市議員何博文說，環狀線目前虧損嚴重，由於雙方是簽訂行政契約，提前解約根本一毛錢也不用付。圖／報系資料照片
新北市議員何博文說，環狀線目前虧損嚴重，由於雙方是簽訂行政契約，提前解約根本一毛錢也不用付。圖／報系資料照片

新北市長侯友宜欲提早收回環狀線經營權，台北市長柯文哲則說，哪有可能開到台北，就說該下車換車廂了。新北市議員何博文說，目前虧損嚴重，由於雙方是簽訂行政契約，提前解約根本一毛錢也不用付。侯友宜說，解約2個字講很簡單，但要考慮新北市民使用捷運的方便性。

新北市議會今進行總質詢，何博文說，新北現在每年要付3600萬行政手續費給台北市，但台北市卻無關緊要繼續虧損下去，新北只要立場堅定，現在收回也不用付一毛錢，就可以讓新北收回環狀線經營，可以解約不用賠錢為何不做。

侯友宜說，目前希望可以提早收回，契約也可以解約，但解約2個字講很簡單，交替過程很多機電、營運方式、人員移轉需要時間去談，談好才可以談解約，本來要在第3年再談，現在已全力在談。

侯友宜 車廂

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