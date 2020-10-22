聽新聞
test
0:00 / 0:00
環狀線提前解約代價 議員：新北免付任何錢
新北市長侯友宜欲提早收回環狀線經營權，台北市長柯文哲則說，哪有可能開到台北，就說該下車換車廂了。新北市議員何博文說，目前虧損嚴重，由於雙方是簽訂行政契約，提前解約根本一毛錢也不用付。侯友宜說，解約2個字講很簡單，但要考慮新北市民使用捷運的方便性。
新北市議會今進行總質詢，何博文說，新北現在每年要付3600萬行政手續費給台北市，但台北市卻無關緊要繼續虧損下去，新北只要立場堅定，現在收回也不用付一毛錢，就可以讓新北收回環狀線經營，可以解約不用賠錢為何不做。
侯友宜說，目前希望可以提早收回，契約也可以解約，但解約2個字講很簡單，交替過程很多機電、營運方式、人員移轉需要時間去談，談好才可以談解約，本來要在第3年再談，現在已全力在談。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言