淡海輕軌虧到不省人事？ 侯友宜：運量提升53%

新北淡海輕軌自2018年底通車，新北市議員鄭宇恩說，全台各捷運客運概況，最差的就是淡海輕軌，每天平均運客量9026人，導致虧損1億7333萬餘元。侯友宜說，新北捷運公司接淡海輕軌，去年跟今年比較營運已成長53％，但還有很大空間要努力。

新北市議會今舉行總質詢，鄭宇恩表示，台北捷運每天近200萬人次載客量、高雄捷運15萬4000人次、桃園機場捷運5萬3000人次，淡海輕軌就像台北市長柯文哲說的虧到不省人事。

鄭宇恩說，淡海輕軌投資153億元，當初綜合規劃平日人次要4萬4000人次，還有4倍人次要努力，審計報告也糾正，2019年決算淡海輕軌歸損1億7333萬餘元，因載客人次未達預期、淡海新市鎮開發未如預期。

侯友宜說，台北捷運5年才達到損益平衡，高雄捷運、桃園機場捷運都還在虧錢，蓋捷運不是以營利，新北捷運公司接手經營淡海輕軌．今年比去年成長53％，當初載客規劃是整條綠山線、藍海線，後續還會有土地開發。

鄭宇恩表示，淡海輕軌土地開發規劃5年內有35.23億元，挹注當初捷運建設花費，其中規劃4個聯開案，卻已經取消2個，導致挹注經費減少20億元，當時的規劃也不能實現。

鄭宇恩指出，目前淡水行政中心開發案，通車2年迄今，行政中心旁倉儲用地還是一片荒蕪，頂多新北捷運公司辦幾個活動，附近還有捷運車站專用區也沒有任何消息。

侯友宜說，土地開發有修正到15億，主要是竹圍都計畫通盤案保護區不能變更為可建設用地，會極力開發促進地方繁榮。新北捷運局長李政安說，土地屬於營建署，要先協調並找財務顧問評估，營建署同意新北招商，明年會有開發。