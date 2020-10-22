幼兒園監視器裝設不到七成 保育員與家長拔河

台中市議會今進行教育文化業務質詢，市議員張廖乃綸呼籲教育局加強溝通幼兒園監視器裝設率，並重視教學專業及教保員情緒管理。

市議員張廖乃綸說，根據教育局統計，台中市公立幼兒園243所，目前裝設監視器179所、64所尚未裝設，裝設率73.66%。私立幼兒園529所，已裝設監視器有301所，裝設率56.89%。合計公私立幼兒園監視器為62.17%。

她表示，幼兒園監視器裝設位置、密度也不一樣，有的幼兒園只裝門口，有的幼兒園教室內外都有裝設。

張廖乃綸說，立法院修正「兒童及少年福利與權益保障法」增訂「托嬰中心應裝設監視錄影設備」她表示，要求托嬰中心全面裝設監視器於法有據，但幼兒園目前還沒有法源依據，她呼籲市府不要總是等中央，要先有因應方案，在不影響老師的教學專業及隱私的狀況下，提升幼兒園監視器裝設率。

教育局長楊振昇表示，市府正草擬補助幼兒園裝設見士氣的草案，監視器是保障孩童安全的重要途徑，不能忽視。此外，市府也會加強稽查，多花一些人力查察，及早發現異狀，至於監視器的裝設位置和密度，也會和家長及業者、老師溝通，找到一個最佳的平衡點。

張廖乃綸提醒教育局，要加強輔導教保人員的情緒管理，因為監視器不可能拍到每一個地方，看不見的地方也很重要。教育局長楊振昇表示，教育局都會定期舉辦研習活動，後續也會持續精進。

張廖乃綸說，中央開放明年一月起含萊克多巴胺美豬進口，但學校和營養午餐團膳業者簽約都是學年制，簽約期限會跨過一月，到時候恐怕出現空窗期。

教育局長楊振昇表示，已經發文給各學校要求針對午餐食材嚴格把關，也提到禁用含萊克多巴胺豬肉，但團膳簽約是簽一個學年度，跨年度這段時間確實很難強制約束，議員則要求教育局向中央反映，盡速修法處理。