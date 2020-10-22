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柯屢酸侯友宜 新北議員：跳梁小丑最後一名欺負第一名

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影

台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭取收回環狀線經營權是「刷聲量」，引來新北市民代不滿。市議員廖宜琨今於議會要求侯友宜要硬起來表態，並嗆柯只是「跳梁小丑」，卻不斷欺負侯友宜，「根本是民調最後一名欺負第一名」；侯則回應，自己把柯市長的意見當作善意，「這跟民調無關，要尊重柯市長」。

廖宜琨指出，柯文哲從年初的垃圾大戰、水肥大戰，到現在的YouBike2.0升級、捷運環狀線經營權，都不斷欺負新北市及侯友宜，但侯友宜卻說，兩個人是好朋友、好兄弟，但根本是「說都說兄弟，做都做自己」。

廖宜琨也詢問侯，跟柯的年紀誰比較大，侯回應自己大柯2歲，引來廖宜琨笑稱，「怎麼感覺柯文哲像大哥」，侯則笑笑表示，「沒關係，他當大哥就當大哥，沒關係。」

對於柯文哲屢次明批暗酸侯友宜，廖宜琨也為侯抱不平，並嗆柯文哲只是「跳梁小丑」，對此侯友宜則為柯緩頰，說「柯市長的意見是善意」。

至於環狀線經營權，廖宜琨也要侯友宜強硬表態，該提早收回就要提早收回，「不然就找新北66個議員跟柯抗議」，而侯身為新北市400萬人首長，民調高居六都第一名，說話有分量，更不能讓柯文哲單放面放槍，「民調最低的最後一名欺負第一名」。

侯友宜則表示，新北環狀線三年委託期到一定收回，合約寫得清清楚楚不用爭，如果早拿回來很好，不能早也好，重點是要讓新北市自己經營，至於未來興建的南環北環，還有8年時間，不急於一時解決，「這跟民調無關，要尊重柯市長 ，謝謝台北市曾經幫助新北興建環狀線。」

侯友宜 柯文哲

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