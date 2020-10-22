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相互公司解僱412名勞工 移工超搶手已8成有新工作

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供
相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供

相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，新北勞工局指出，已輔導勞工找尋新工作，其中116名移工因疫情關係反而變得很搶手，已有8成找到新工作，另相互公司未於60日前通報大量解僱，將開罰10萬到50萬元

相互公司主要經營印刷電路板製造及加工，因受到美中貿易華為訂單影響，將終止在台生產並資遣員工，新北勞工局指出，會以專案協助申請失業給付，另10月24日將在新莊體育館舉辦就業博覽會，有多家PCB相關廠商提供職缺。

今年60歲、任職20年的陳姓女員工說，公司的訊息很突然但也只能接受。今年55歲的阿玉說，還沒開始存退休金，有點措手不及，不過公司不是在嚴重虧損、付不出資遣費的時候才宣布倒閉，「算是不幸中的大幸」。

勞工局表示，相互公司總僱用勞工人數614人，本國勞工498人、移工116人，依大量解僱勞工保護法第5條規定，勞資已召開兩次自治協商並達成共識，今資遣7個部門412名勞工，11月8日資遣約130名至140名，其餘明年1月全部資遣完。

由於今年受到新冠肺炎疫情影響，引進移工成本增加，勞工局說，相互的116名移工主要來自菲律賓和泰國，因疫情反而更好找工作，約8成已有新工作，部分選擇返國的移工持續住在宿舍，等薪資發放後才會出境。

勞工局也說，相互公司違反「大量解僱勞工保護法」的未於60日前通報計畫書，將依該法第17條規定，處10萬元至50萬元罰鍰。

相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供
相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供
相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供
相互股份有限公司因受美中貿易戰影響，決定撤離台灣，今啟動第一梯次大量解僱412名勞工，其中116名移工因疫情關係反而變成很搶手，已有8成找到新工作。圖／新北勞工局提供

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