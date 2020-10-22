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影／關係僵？侯友宜抓龍 柯文哲喊「不要再撩偶了..」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天在臉書貼出一段他與侯友宜一起為爭辦2025世界壯年運動會拍攝宣傳影片的幕後花絮。圖／北市府媒體事務組提供
柯文哲今天在臉書貼出一段他與侯友宜一起為爭辦2025世界壯年運動會拍攝宣傳影片的幕後花絮。圖／北市府媒體事務組提供

環狀線經營權之爭，柯文哲頻槓上侯友宜。不過柯文哲今天在臉書貼出一段他與侯友宜一起為爭辦2025世界壯運會拍攝影片的幕後花絮，影片中，侯友宜幫柯文哲馬殺雞，柯文哲則在臉書說，「侯不要再撩偶了....」柯文哲說，媒體常聚焦政治人物競合，搞得很肅殺，「兩個壯年男子在爭的，純粹就只是帥度而已。」

最近因環狀線經營權議題，侯友宜說「自己捷運自己負責」，柯文哲則回「不可能嘛！到台北換車廂？」「(侯友宜)有這麼偉大喔」「喊一喊、弄聲量而已...」不過這次雙北攜手爭取到2025世界壯年運動會申辦權，為破除外界解讀，柯文哲侯友宜關係變僵，柯文哲今天特別在臉書貼出兩人合拍影片的幕後花絮。

柯文哲貼出的幕後花絮，兩人為爭辦世界壯年運動會，5月分時合拍一部宣傳影片，兩人攜手宣示爭辦決心，不過柯文哲今天貼出的幕後花絮影片，柯因為遲到五分鐘趕著化妝，侯友宜一看到柯，不僅熱情打招呼，還幫柯文哲馬殺雞，甚至讚柯市長怎麼這麼「緣投(台語帥)」，柯文哲則說「我化妝就不像我了...」柯文哲今天則在臉書回，「侯市長不要再撩偶了....」

柯文哲今天在臉書說，他跟大家宣布一個好消息，雙北聯名爭取2025世界壯年運動會主辦城市成功了，台北市、新北市合體，在全球一線城市激烈競爭中脫穎而出，拿下主辦權。

柯文哲說，他今天上午七點多晨會還沒開，體育局長李再立就通知他這個好消息，繼2017台北世大運之後，台灣將再度主辦國際性的大型綜合性運動賽事，屆時會有來自110國，超過三萬名運動員到台灣參賽，更是台灣再一次提升運動產業、促進台灣與國際文化交流的好機會。

柯文哲說，為了申辦，他和侯友宜一起拍了一部影片，他自己看了花絮都覺得蠻好笑的。媒體常常喜歡聚焦政治人物的競合關係，搞得很肅殺，其實台北與新北是合作多過競爭，希望共榮共好。今天就讓他釋出這段馬殺雞影片，兩個壯年男子在爭的，純粹就只是帥度而已。

北市府發言人陳智菡表示，表面上柯文哲與侯友宜兩位市長，言語上有很多火花，不過其實新北與北市，在很多議題都是共同合作關係，包括這次成功合作爭取到2025世界壯年運動會。

陳智菡說，儘管外界解讀雙北各自爭領頭羊，不過其實表面上有一些競爭，都是兩位市長希望共榮共好。尤其有些市政，兄弟登山各自努力，都希望為各自城市爭取付出與榮譽感，不過競爭也不一定都要視為負面，有競爭才會有進步。

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜為爭辦2025世界壯年運動會，5月分時合拍一部宣傳影片，兩人攜手宣示爭辦決心。圖／北市府媒體事務組提供
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜為爭辦2025世界壯年運動會，5月分時合拍一部宣傳影片，兩人攜手宣示爭辦決心。圖／北市府媒體事務組提供

柯文哲 侯友宜

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