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雙北合辦壯年運動會 以世大運模式進行

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
雙北成功爭取到合辦2025世界壯年運動會申辦權，新北市長侯友宜說，朝世大運模式進行，新北37場館比台北市多。記者王敏旭／攝影
雙北成功爭取到合辦2025世界壯年運動會申辦權，新北市長侯友宜說，朝世大運模式進行，新北37場館比台北市多。記者王敏旭／攝影

雙北成功爭取到合辦2025世界壯年運動會申辦權，新北市議員李坤城指出，合作模式是否比照2017年世大運，新北市長侯友宜是否用「市長」身份出席。侯友宜說，朝世大運模式進行，新北37場館比台北市多，他希望與所有議員一起參加。

2025世界壯年運動會確定將在2025年5月17日至30日舉辦，目前賽事規畫，將有32項競賽項目，包括18項必辦、及13項選辦，雙北則提出槌球為試辦項目。

李坤城今在新北市議會總質詢指出，柯文哲說侯友宜在蹭聲量，他認為是柯文哲在蹭侯友宜聲量，因為侯民調比柯高，沒有民調高蹭民調低的，每次合作柯就把侯照片放臉書，不需要的時候就繼續罵。

侯友宜表示，柯文哲是開開玩笑不要當真，每句話都當真「你累我也累，沒必要我們好好做事」，與民調民有關係，柯會與他攜手合作，會朝2017年世大運的模式前進。

由於2022年地方選舉、2024年總統大選，李坤城還說，侯友宜是否用新北市長身份主持2025世界壯年運動會開幕典，侯友宜則說，希望有機會跟議員一起來。

李坤城表示，他希望侯友宜用市長身份出席，但侯對連任也不會回答，通常做得好的市長都會連任，做得好市長沒有承諾連任，一定有想其它位置。

侯友宜 民調

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