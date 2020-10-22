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影／柯侯成功爭取2025世壯運申辦 開幕場地選定大巨蛋

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨表態大巨蛋明年完工，2025世界壯年運動會的開幕場地也選定於大巨蛋舉辦。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲昨表態大巨蛋明年完工，2025世界壯年運動會的開幕場地也選定於大巨蛋舉辦。記者林麗玉／攝影

雙北攜手成功爭取到2025世界壯年運動會申辦權。台北市副市長蔡炳坤今天表示，2025世界壯年運動會確定將在2025年5月17日至30日舉辦。由於柯文哲昨表態大巨蛋明年完工，2025世界壯年運動會的開幕場地也選定於大巨蛋舉辦，預估將有110個國家、約1萬5千名壯年選手參加，吸引4萬8千人參與賽事，預期也能為大台北生活圈帶來百億觀光效益。

蔡炳坤表示，雙北爭取到2025世界壯年運動會申辦權，對雙北、台灣都是好事，這也是大事。目前賽事規劃，將有32項競賽項目，包括18項必辦、及13項選辦，雙北則提出槌球為試辦項目。

由於過去台灣爭取國際賽事，常遭遇大陸方面干擾，這次成功申辦，北市體育局長李再立表也示，這次一共有三城市爭取，包括法國巴黎、澳洲伯斯及雙北市，由於這次不是以國家為單位，而是採個人報名，已經將政治的可能性，降至最低。

至於接下來的經費及場館規劃，蔡炳坤表示，目前國際賽事趨勢，都會盡量避免再蓋新場館，所以2025壯年運動會也不會花太多錢，目前整體預算約16億元，其中中央體委會負擔40%、地方負擔60％，其中地方負擔的9.6億元，蔡表示，雙北也不會直接切半算，而是務實地依照場館的需要，與新北市長侯友宜協調，不會有問題。

由於新北市長侯友宜最近積極爭取環狀線經營權，頻頻雙北互槓，蔡炳坤今天表示，台北市與新北一直都合作非常好，原則上世界壯年運動會的9,6億元地方負擔經費，會依照場館、各種活動需要，再來討論，蔡強調，柯市長與侯市長互動很好，雙北非常有契合。

蔡炳坤說，世界壯年運動會賽會不必準備選手村，選手將住宿觀光飯店，至於84處場館，其中29處為過去世大運的賽事場館，場館將遍及雙北、桃園、宜蘭及新竹等。雙北也希望藉由賽事，帶動大台北、桃園、新竹、宜蘭等縣市的觀光商機，預估將提供1694間旅館、7萬0388間房，足夠讓這次參與活動的選手及親友住宿。

蔡炳坤也提到這次成功爭取到申辦權的關鍵，除了雙北的努力，還有防疫有成助攻，因這段期間，爭取申辦的三個城市，只有雙北防疫工作做得很好，總會執行長也特別到雙北訪視，柯侯兩位市長也於10月14日親自表達申辦決心，對申辦成功有加乘效果。

侯友宜 新竹

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