陶瓷博物館特展 精美陶藝品與設計圖比肩展出

鶯歌陶瓷博物館即日起將舉辦「陶蘊風華-回溯市拿50年」，將在有50年歷史「市拿陶藝」中精選28件絕版彩繪陶作來盛大展出，而這也是陶博館首次將陶瓷設計原圖稿與彩繪作品比肩展出，民眾可以當場對照「紅地奔馬節頸瓶」、「紫藤綬帶鳥瓶」、「紋面與乘風破浪玉山蓮香老窖酒瓶」3件作品，讓人一睹激盪的設計思路。

市拿陶藝有限公司創立於1972年，因為作品精美，該公司當時將陶瓷生產重心引進鶯歌後，引起一陣風潮，締造一番藝術陶瓷榮景；當時主要風格以仿明清宮廷璀璨華暉的彩繪為主，遵循古法工筆畫，彩繪山水、花鳥走獸甚至古典美女。

這次市拿陶藝展出的作品包括高達231公分「粉彩百猴觀音瓶」，瓶身粉彩百猴覓食、嬉鬧、玩水生動的千姿百態，另還有以台灣人文和自然特色融入彩繪，「荔枝藍鵲頸瓶」，市拿陶藝家彩繪出姿態優美的台灣國鳥藍鵲，搭配火紅瑞澤的荔枝，取吉「利」之音，結實纍纍，組合出具時代特色的新樣式，寄予新的吉祥寓意。

鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，「陶蘊風華-回溯市拿50年」特別將「紅地奔馬節頸瓶」、「紫藤綬帶鳥瓶」、「紋面與乘風破浪玉山蓮香老窖酒瓶」3件彩繪作品與設計原圖一起展出，也是陶博館首次以這種形式設計展覽，希望讓民眾了解陶藝師在創作時的激盪思路。

鶯歌陶瓷博物館指出，市拿陶藝在創業之始將天然瓦斯管線引入鶯歌，有別以往陶藝家都用燃煤四角窯，大幅改善對周邊環境的影響，提升陶瓷產品燒製品質，對鶯歌陶瓷發展有卓大貢獻。