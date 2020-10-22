強調新北收回環狀線經營權 侯友宜：爭沒意義寧可讓人

台北市長柯文哲指新北市長侯友宜爭取把環狀線拿回經營是「刷聲量」，新北市議員張志豪指出，萬聖節快到了是誰在搞鬼（軌），若侯繼續軟弱下去、受委屈，受害的是新北市民。侯友宜說，柯文哲講話都是半開玩笑，環狀線是收回經營，爭沒有意義，他寧可讓給別人。

雙北近期為了環狀線經營的問題，頻頻鬧上新聞版，柯文哲昨在台北市議會接受質詢時更是表示，他覺得侯友宜只是在弄一個聲量，實際上要成立捷運公司不容易。

張志豪指出，柯文哲說環狀線就是台北市經營，柯還說自己理性就被別人貼標籤，並持續把侯當假想敵，請侯跟柯說「不要繼續這樣」，侯沒有要參選總統不要再「虧」下去，否則難跟市民交代。

侯友宜說，柯市長講話都是半開玩笑，他與柯檯面下都有見面，他蠻暸解柯，環狀線目前完全在新北，新北出錢委託台北經營3年，他希望自己負責任，柯文哲都是無心，很多事情大家都理性。

張志豪說，台北市捷運局說環狀線多數站點在北市，要由台北市經營，新北則準備接手萬大線，新北是否要爭取環狀線，以及接手萬大線。

侯友宜表示，萬大線目前台北市興建，新北出資大部分，能接回來他都接，新北市負的責任他都負責，而環狀線他沒有「爭」，是收回來自己經營，爭沒有意義，他寧可讓給別人