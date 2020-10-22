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影／麗寶賽車主題旅館安心旅遊倒數 房內看賽車還送券

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影

全台唯一賽車旅店麗寶賽車主題旅店已試營運，期間棒球明星也帶家人住，業者要在安心旅遊倒數再衝一波， 加碼推出今天起到11月11日止訂房，12月30日前平日入住，透過官網或電話訂房成功並付清房帳者，可獲得賽車旅店限量主題運動包，安心旅遊最後使用期限是10月底前，每人每房補助1000元，平日傳奇客房含能量早餐2客，及麗寶國際賽車場VR券2張或天空之夢摩天輪搭乘券2張，折抵後只要2999元起，原價3999元起。

麗寶賽車主題旅店指出，旅店定位風格打卡旅店，鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，整體設計就以「賽車與運動」為主軸，全館230間客房，11種房型，入住旅店能近距離觀賞賽道，全景陽台無死角，近半數客房可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看F1外，旅店內貼心規劃一系列網美拍照古董裝置，享用能量早餐後，還能美美的打卡紀念。

旅店的命名是依飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」，故取名T11、T12（T為TURN縮寫），飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵。全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與勇往直行的意涵。房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝，而讓3C重度使用者的車迷們來說，相當貼心的設備是，房間提供多處插座，可同時充電9組手機、平板、相機都沒問題。

旅店內有各式網美拍照打卡裝置，賽車風格的特色擺飾，如古典拉霸機、收銀機、工業風扇、鑄鐵鐘、英式復古藍色汽油機、美式鄉村風的磨豆機、可口可樂機等等，麗寶主題旅店指出，旅店內所有的復古裝置藝術，總價值破百萬，古董加油機1920年出產，最初不是用於汽車，而是被用於煤油燈與爐，百年鑄造工藝與近年來車壇吹起復古懷舊風，為賽車旅店最適合不過的藝術品；1886年出產的可口可樂機，在美國喬治亞州亞特蘭大市誕生，開啟了為全球帶來清涼暢快的百年傳奇。

即日起開始接受預訂跨年檔期12月31日至1月2日「麗寶賽車駕期」住房活動，傳奇客房4999元起，含能量早餐2客，訂房專線04-23696888。

麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有骨董級研磨機，可磨咖啡。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有骨董級研磨機，可磨咖啡。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影
麗寶樂園賽車主題旅店Ｔ１２，旅店內有房間可看到賽車最佳視野。記者游振昇／攝影

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