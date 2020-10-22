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指侯友宜「刷聲量」 葉元之：柯文哲你累了嗎？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」新北早有捷運公司。圖／翻攝葉元之臉書
新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」新北早有捷運公司。圖／翻攝葉元之臉書

台北市長柯文哲指新北市長侯友宜爭取把環狀線拿回經營是「刷聲量」，新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」，新北早有捷運公司。

雙北近期為了環狀線經營的問題，頻頻鬧上新聞版，柯文哲昨在台北市議會接受質詢時更是表示，他是覺得侯友宜只是在弄一個聲量，實際上要成立捷運公司不容易。

葉元之說，新北早有捷運公司，柯文哲是裝不知道，還是因為市政、黨務兩頭燒，連這點功課都沒空做，在議會隨便亂回議員問題，只要上網查，就可知道新北市捷運公司成立於2018年12月，董事長是曾任交通部長的陳建宇。

葉元之表示，環狀線今年營運成本11億元不願意出，答應的運量達不到，每年還要跟新北市要3600萬元管理費，柯文哲不願歸還環狀線，擺明把新北市當凱子，而且也無心經營。

葉元之指出，請新北市捷運局積極一點，不要應付侯市長，交涉了半天，柯文哲連新北有捷運公司都不知道，新北捷運局在幹嘛。

新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」新北早有捷運公司。圖／報系資料照片
新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」新北早有捷運公司。圖／報系資料照片

捷運 柯文哲

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