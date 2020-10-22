聽新聞
test
0:00 / 0:00
指侯友宜「刷聲量」 葉元之：柯文哲你累了嗎？
台北市長柯文哲指新北市長侯友宜爭取把環狀線拿回經營是「刷聲量」，新北市議員葉元之說，柯不願意歸還，最新的理由竟是新北要成立一個捷運公司不容易，「柯市長你累了嗎」，新北早有捷運公司。
雙北近期為了環狀線經營的問題，頻頻鬧上新聞版，柯文哲昨在台北市議會接受質詢時更是表示，他是覺得侯友宜只是在弄一個聲量，實際上要成立捷運公司不容易。
葉元之說，新北早有捷運公司，柯文哲是裝不知道，還是因為市政、黨務兩頭燒，連這點功課都沒空做，在議會隨便亂回議員問題，只要上網查，就可知道新北市捷運公司成立於2018年12月，董事長是曾任交通部長的陳建宇。
葉元之表示，環狀線今年營運成本11億元不願意出，答應的運量達不到，每年還要跟新北市要3600萬元管理費，柯文哲不願歸還環狀線，擺明把新北市當凱子，而且也無心經營。
葉元之指出，請新北市捷運局積極一點，不要應付侯市長，交涉了半天，柯文哲連新北有捷運公司都不知道，新北捷運局在幹嘛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言