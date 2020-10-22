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台南佳里區百歲人瑞11人 阿嬤比阿公多最長壽107歲
台南佳里區長朱雅宏代表市長黃偉哲，前往致贈百歲人瑞總統府與衛福部聯名金鎖片、市府1萬元禮金，逾百長者市府另贈空氣清淨機；滿百長者另贈總統府敬老狀及市府匾額。慰訪團隊祝福每位長輩身體健康、長壽快樂。
下營里百歲林楊麥阿嬤育有6女4男，親子感情融洽，家庭和樂！阿嬤平日喜歡唱歌及到處走動，其子表示：「照顧者態度會影響受照顧者的心境，讓受照顧者有尊嚴，不要刻意改變其原有的生活模式，並找出適合長者的飲食習慣，平日常於住家附近散步、活動筋骨。」保持快樂的心情與規律的生活是長壽的秘訣。
立法委員郭國文服務處執行長陳雅慧、方一峰議員太太李麗琴、蔡蘇秋金議員先生蔡寶財、蔡秋蘭議員服務處秘書黃秋香、陳昆和議員服務處助理陳雪硃及謝財旺議員服務處秘書謝舒凡；以及本區忠仁里楊林錦鴦里長、建南里陳俊銘里長、安西里林國賓里長、下營里林秉達里長、海澄里謝文賓里長、佳興里楊江進里長、佳化里張清水里長及子龍里謝清安里長，百忙之中陪同慰訪，並致贈賀禮，祝福長輩們歡度重陽佳節。
佳里區109年百歲以上人瑞共計11位，逾百6位，滿百5位，其中居住在建南里107歲的陳洪蘭阿嬤為本區最高齡者，另有海澄里高受阿嬤、下營里林楊麥阿嬤、佳興里黃孫瓊分阿嬤、子龍里李謝金英阿嬤及陳林專阿嬤；忠仁里蔡黃省阿嬤、安西里陳卷阿公、佳化里許林菊阿嬤、東寧里洪罔市阿嬤及陳丙丁阿公。
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