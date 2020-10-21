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福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「福壽全歸」賀人瑞引熱議，中研院學者蔡長林說，如用在活人是咒人死之意。圖／民眾提供
「福壽全歸」賀人瑞引熱議，中研院學者蔡長林說，如用在活人是咒人死之意。圖／民眾提供

新北市金山區送給百歲人瑞賀辭寫「福壽全歸」，區長廖武輝道歉表示會檢討，但這一詞到底怎麼用？引發網友熱議。中央研究院中國文哲研究所研究員蔡長林釋疑說，這一詞通常用在老人告別式場合，福壽全歸就是兼享福壽而歸道山之意，不能用在活人身上，否則有咒人死之意。

重陽節將至，新北市金山區長廖武輝近日親自送壽桃、麵龜等給區內百歲人瑞，還附有祝賀的卡片，卡片上的賀詞寫著「百齡純嘏，福壽全歸」，有家屬發現傻眼，根據教育部國語辭典解釋，「福壽全歸」是指對年高而有福者死亡的題辭。區長緊急向老人家致歉，表示會檢討。

「福壽全歸」到底怎麼用？不少網友熱議，有人認為一般人恐怕分不清楚，不能苛責公所。但也有網友說，公家單位應該分清楚，更為慎重，不能鬧笑話。

中央研究院中國文哲研究所研究員蔡長林晚間受訪表示，「福壽全歸」通常用在老人告別式場，福壽全歸就是兼享福壽而歸道山之意，絕對不能用在還健在的百歲人瑞，否則有咒人死之意。一定不能用在活人身上，最好也只用在過世的男性人瑞，女性勉強。

蔡長林找出福壽全歸的出處，「清稗類鈔」喪祭類載：『喜喪』，『人家之有喪，哀事也，方追悼之不暇，何有於喜。而俗有所謂喜喪者，則以死者之福壽兼備為可喜也。』老北京人謂『喜喪』是『福壽全歸』(全字應作圓滿解)。即全福、全壽、全終。簡單說來，就是上了歲數的人壽終正寢。

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