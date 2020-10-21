賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

新北市金山區長廖武輝近日親自送壽桃、麵龜等給區內百歲人瑞，還附有祝賀的卡片，卡片上的賀詞寫著「百齡純嘏，福壽全歸」，有家屬發現傻眼，根據教育部國語辭典解釋，「福壽全歸」是指對年高而有福者死亡的題辭。區長緊急道歉，表示會檢討。

廖武輝說，有家屬告知卡片上的祝賀詞有誤，真的很感到抱歉，忙中有誤不夠嚴謹，他們會檢討，感謝家屬告知卡片內容錯誤，他向長者致歉，後續已逐戶拜訪致歉。

廖武輝表示，金山區每年都有舉辦重陽敬老餐會，但發現金山區的百歲人瑞這些寶貝的爺爺奶奶，多數比較無法親自出席重陽敬老餐會。今年特別循傳統，除了重陽敬老餐會當天會贈送的壽桃和麵線外，另外贈送「麵龜」和保暖的毯子，看到爺爺奶奶開心的表情，他知道這小小的心意有獲得老人家的喜歡。

一名家屬說，區公所的作業要檢討，「福壽全歸」是對年高而有福者死亡的題辭，以前在殯儀館看過花籃上有寫過。

根據教育部國語辭典解釋，「福壽全歸」是指對年高而有福者死亡的題辭。一名中文老師說，會犯這種錯誤不太應該，一般福人長壽多用福如東海、萬壽無彊，沒人會用福壽全歸。