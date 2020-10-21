老人健保補助取消11萬人權益受損 北市議員要求柯文哲道歉

台北市長柯文哲下午赴議會報告台北市110年度施政計畫及總預算案，議員簡舒培指出，65歲以上老人健保費補助今年恢復，但當初被取消的約有11萬餘人，權益受損，要求柯文哲為政策反覆道歉，柯文哲說，因法不溯及既往，這也沒辦法，並未道歉。

簡舒培說，重陽節將至，柯文哲刪掉1500敬老金，現在老人的支持度應該是最低，但健保費補助今年恢復，有一群人權益受損，她接獲民眾反映，因柯文哲的政策反覆，造成不公，導致40年1月出生的人，因市長政策決定，滿65 歲沒有健保費補助，所以這群人大概是出生在40年1月至43年12月的人，權益受損。

簡舒培表示，2016年柯文哲將健保補助從65歲調到70歲，2020年又恢復到65歲，但出生在40年1月到43年12月這一群人怎麼處理？這是柯文哲政策搖擺所造成的損害。

柯文哲說，因為當時沒有打算增加花在老人的總預算，但過去幾年65以上老人數量大幅上升，現在健保補助費14億，現在是22億，再下去最高會31億。這可以說明，因當時社會局前局長許立民說，健保補助是這樣，不想增加預算，就變成受益年齡要減少。

簡舒培表示，這群人40年次約是2.7萬人、41年次2.8萬人、42年次2.8萬人、43年次2.8萬人， 加起來約11萬，該不該說道歉，因為政策搖擺導致這引群人，一樣繳稅，但只是比先生、太太晚一天滿65歲，補助就被遲延了4年。 對此，社會局長周榆修表示，這是政策調整，不是搖擺，很多縣市的政策都會調整。