賴品妤瑞芳服務處揭匾 深入地方服務

立委賴品妤服務區域廣闊，為提供瑞平雙貢東北角四區的居民，更好的選民服務，挑選瑞芳區瑞峰橋旁設置服務處，不僅一旁便是來往九份、侯硐的要道，距離火車站、公車站也不遠，歡迎四區民眾來到服務處共同探討地方議題。

立委賴品妤表示，自上任後，便積極尋覓服務處地點，以服務東北角地區選民，最後選在明燈路二段40號之1，重新裝潢，陳設簡單而五臟俱全，尤其是門口的大沙發，希望帶給選民親切感受，放鬆交流地方議題。

立委賴品妤服務處座落在瑞芳橋邊，門口便是「埔頭」公車站牌，因此也提供椅子供乘客使用，再走幾步，子平橋邊便是瑞芳市場以及對面的瑞芳圖書館、「區民廣場」公車站，平雙貢三區的民眾如要前來，搭至瑞芳火車站下車走來也不算遠，來到服務處可洽詢秘書，為民眾的要事作登記及處理。

目前東北角地區由服務處主任賴錫聰，協助立委跑活動行程，也歡迎瑞平雙貢鄉親多多交流地方議題，在服務處泡杯茶，聊聊地方大小事。