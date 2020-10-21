瑞芳龍興社區共餐加菜 區長體驗義剪服務

瑞芳區龍興社區是區內最早的老人共餐點之一，至今開辦多項社區課程，還有定期的愛心義剪服務里民，今(21)日觀天下有線電視帶來加菜金，瑞芳區長施玉祥也體驗義剪志工的好手藝，剪完後更是清爽帥氣許多。

瑞芳區長施玉祥表示，龍興社區每周三舉辦社區共餐，今天志工媽媽煮著糖醋排骨等拿手好料，而里內的美髮師志工也提供義剪服務，幫助里民維持整潔儀容，而觀天下有線電視特地前來關心共餐活動，自己也親自嘗試義剪服務，耳後髮型修短後年輕了不少，志工阿姨三十年來的好手藝值得誇讚。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，這次觀天下有線電視提供共餐加菜金一萬元，餐點有菜有魚有水果，還有綠豆蒜配石花凍，志工們提供送餐服務，希望讓長久辦下來的共餐文化更穩定的辦下去。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，感謝觀天下有線電視長期關心地方長者的共餐需要，新北市議員林裔綺今年也協助廚房地面鋪平及排水改善，地方上一同努力將共餐品質提升。

龍興社區發展協會理事長郭清河表示，活動中心樓上便是親子圖書室，不僅有幼兒教具，還有童書及可愛佈置，許多孩童下午都會前來使用，但目前伴讀的志工人手有所不足，希望有更多喜愛孩子的民眾，不限年紀都能前來輪班看顧，一同照護地方孩童的需要。