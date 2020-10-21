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深坑重陽敬老好歡樂 區長粉墨登場表演
深坑區土庫里趁著共餐時間，舉辦「九九重陽 健康樂活呷百二」敬老活動，200位長者齊聚一堂，除有歌星演唱外，最令人驚喜的就是區長黃美華親自粉墨登場，穿著一襲日本傳統服裝，帶來經典歌曲，讓現場的長輩們鼓掌叫好。
不只如此，區長黃美華就在下了舞台後，隨即變裝，馬上與里長高太郎以及志工們，穿著夏威夷草裙，大跳海草舞，現場氣氛熱鬧滾滾。
整場土庫里的重陽敬老活動，區長黃美華就包辦了四、五個表演節目，她表示能夠上台表演節目給長輩看，博得他們開心一笑，可以說是歡喜無比，希望在重陽節之際，祝福深坑區每位長輩都能健康樂活。
另外，土庫里里長高太郎和共餐志工，還特地準備了豬腳麵線和壽桃等，讓來參加活動的阿公阿嬤可以帶回家享用，提前歡度這個屬於長輩們的快樂重陽節。
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