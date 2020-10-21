汐止最高齡109歲余周蔥 區長送重陽禮

九九重陽節，汐止區長陳健民也將重陽禮親自送到百歲人瑞家中，而在今(21)日前往汐止最高齡109歲的余周蔥家中拜訪，他的兒子是前汐止鎮長余達德，孫子也就是現任立委沈發惠都到場陪伴，區長陳健民送上重陽敬老禮金及金鎖片，祝阿嬤重陽節快樂。

汐止區長陳健民指出，今天很開心來到余阿嬤的家裡，她是我們老鎮長余達德的媽媽、也是沈發惠委員的阿嬤，那今天開到阿嬤這麼健康我們也很開心，我們從10/14日就開始匯款送重陽禮金，10/17開始讓老人家可以親自領取，這次我們也代表市長送給余阿嬤2萬元的重陽禮金，也祝汐止每一位長者身體健康。

立委沈發惠說，阿嬤是老汐止人都認識，因為在地方上做人都很好，一直參與汐止的運動社團一直到95、96歲都還在打太極拳，到現在身體還很健康，我覺得對我們來講是一種幸福。

前汐止鎮長余達德說，媽媽說他在山上喝茶吃青菜、吃小魚乾，沒什麼大魚大肉，以前山上上學都要走兩個小時，我說她是年輕的時候底子打的好，所以，身體如此硬朗。

余周蔥阿嬤是汐止38位百歲人瑞其中之一，109歲是汐止高齡，而新北也排行第五，針對區內的百歲人瑞，公所在重陽節前夕，也將祝福一一送到老人家的手中。