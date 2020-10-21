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專業廚師教料理 淡水樹興里媽媽DIY山芋頭
新北市淡水區樹興里近幾年發展種植山芋頭，全新北市唯一的休閒農業專區「滬尾休閒農業區」舉辦一場山芋季推廣活動，聖約翰科大找來點心專業廚師，教社區媽媽們DIY製作山芋產品「雪莓娘」，還有芋頭米粉、芋頭雞午餐及小農市集。
滬尾休閒農業區理事長李鎮榮表示，樹興里因位於山區，地形關係水源充足，農民近幾年開始生產山芋頭，而這些山芋更在活動當中，透過廚師的巧手，變成相當美味的料理。
這次活動，由淡水區公所、滬尾休閒農業區以及聖約翰科大一同舉辦，而開場由學校的舞龍舞獅帶來精彩表演，此外聖約翰科大也找來點心專業廚師，來教參與的社區媽媽們，如何DIY製作山芋產品雪莓娘實作體驗，還有準備芋頭米粉及芋頭雞午餐及小農市集。
聖約翰科大觀光系主任蔡俊杰表示，一般常見的芋頭都是比較大顆，而山芋體積則是小了一半，特色就是結構比較黏稠，最簡單的料理方式，直接蒸熟，搭配蒜蓉醬就相當美味，也可以做成點心料理，香氣十足。
淡水區長巫宗仁表示，滬尾休閒農業區包括坪頂里、樹興里、竿蓁里、忠寮里和水源里，區內農產品豐富，包括南瓜、山芋頭等等，希望藉由活動的推廣，不只是主打山芋，還有社區內許多有機蔬菜，都等著讓民眾體驗台北後花園的田園美味。
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