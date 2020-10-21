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展品批昔友邦冷血惹議 北美館：轉知藝術家參考

中央社 / 台北21日電

北市議員游淑慧表示，台北市立美術館展品指巴拿馬和馬拉威等昔日台灣友邦是「冷血動物」、「賣友求榮」。北美館表示，有關民眾解讀與各種回饋意見，將轉知藝術家參考。

台北市議員游淑慧在臉書（Facebook）發文表示，接獲老師陳情，指帶學生至北美館參訪，看到有展覽批巴拿馬是冷血動物、馬拉威賣友求榮、南非情斷絕緣、查德共和國貪得無厭、塞內加爾寡廉鮮恥等。

北美館為台北市文化局附屬機關；另值得注意的是，馬拉威、巴拿馬、塞內加爾和查德都曾與台灣有邦交關係，現已全數與台斷交。

游淑慧表示，這樣的策展內容非常不適當，已要求文化局再評估和檢視，但得到北美館的答覆是「這是藝術」；她並質疑，這種展出對台灣外交工作和形象是有益還是有害？

對此，北美館下午發布新聞稿表示，這件作品是北美館「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展出作品「哀敦砥悌」，並針對民間反饋做出回應。

北美館指出，這件作品由藝術家梅丁衍所作，以當前國家外交處境為討論議題，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境。

北美館表示，「哀敦砥悌」為英文Identity（意指身分認同）的音譯，以諷刺方式詮釋複雜的國際局勢，此為藝術家表現角度，回應人民受挫情感。

北美館表示，創作者以反諷方式呈現部分人民心聲，不代表國家集體意識。有關民眾解讀與各種回饋意見，北美館將轉知梅丁衍，作為創作參考。

北市 游淑慧 馬拉威

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