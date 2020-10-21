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YouBike舉公益性大旗違法？ 柯文哲：聽起來是圖利廠商

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對YouBike揮舉公益性大旗合理違法，北市長柯文哲表示，聽起來就是圖利廠商。記者胡瑞玲／攝影
針對YouBike揮舉公益性大旗合理違法，北市長柯文哲表示，聽起來就是圖利廠商。記者胡瑞玲／攝影

台北市長柯文哲今下午赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，議員鍾佩玲指出，YouBike揮舉「具公共利益性質 」大旗，不但從2012年起佔用公有地下停車場，還可購買大量月票，光一個人頭就抽到20輛車停車月票。對此，柯文哲表示，2012年他還沒當市長，但會檢討，「聽起來就是圖利廠商」。

鍾佩玲痛批，市府幫YouBike公司7年省了900萬元租金，根據法規，北市公有立體或地下停車場不得做停車以外使用，但北市交通局卻在2012年用一紙公文宣布，YouBike因「具有公共利益性質」就讓該公司佔用。

柯文哲回應，「2012年我還沒上任」，交通局長陳學台解釋，當時YouBike正於剛起步階段，為了鼓勵大眾使用，加上YouBike也算公共運輸的一環，才允許停在地下停車場。

鍾佩玲表示，北市府給的檢討報告中，只因符合公共利益所以就用護航、免收租金、大開後門方式，幫YouBike七年省了900萬元，質問柯文哲要不要檢討？

柯文哲回說，這會研究，「聽起來就是圖利廠商」，交通局長陳學台聽聞則在一旁輕聲笑回，「沒有啦，不是啦！」

針對YouBike佔用停車場部分，陳學台表示，從今年3月時發現該公司有佔用其他空間，會追討佔用費用，並承諾YouBike將會在11月中旬前移走。

鍾佩玲進一步指出，YouBike算有盈利的民營公司，但停車場月票購買情況更誇張，光一個人頭就可抽大量停車月票，還能更換車號。

根據規定，公有立體或地下停車場月票採線上登記、抽籤及線上付款，為減少民眾排隊購票負擔 並維護購買月票資格的公平性。皆以線上登記購買 經抽籤後 中籤者應該依照登記車號 不得以任何理由更換車號。

北市停管處表示，這是公司代表來抽月票，就算一般民眾來抽月票，若車輛故障也可更換車號。鐘追問，所以可以這樣一體適用嗎？這樣的標準過了也可比照處理嗎？

鐘佩玲說，本案都因「具有公益性」，所有事情都可以違法就地變合法，這樣不能跟市民交代，柯文哲回說，會回去處理。

YouBike 柯文哲 停車場

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