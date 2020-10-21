戴瑋姍批「漢子打妹子」 侯友宜否認打壓議員問政

民進黨新北市議員戴瑋姍今天質詢時以「漢子打妹子」為題，質疑遭列入市府黑名單中被打壓。市長侯友宜否認市府打壓她問政，也沒有黑名單這回事，戴瑋姍「妳想太多了」。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，針對「鏡周刊」報導有關戴瑋姍遭市府列黑名單、導致今年提出的上千萬元建議配合款遭市府卡關一事指出，新北市從以前到現在都沒有所謂的黑名單。

侯友宜表示，經費在運用上有一定程序及流程，所有基層同仁一定要負責把關，這過程同仁難免會有壓力，也許在時間上沒有辦法達成議員要求，這一點就要請議員多體諒，因為公務人員要守著原則、法令，希望議員多包容。

進行市政總質詢議程時， 戴瑋姍就以「漢子打妹子」為題，質詢為什麼把她列為黑名單。侯友宜答詢指出，他完全沒有聽過所謂的黑名單，「沒有這回事，妳想太多了」。

戴瑋姍當場點名新北市副市長謝政達對質，並要求測謊。對此，謝政達回答，「好呀」。

戴瑋姍追問，市府打壓要求官員不配合會勘協調，還卡她的議員建議配合款，讓她今年迄今配合款僅通過新台幣26萬多元。

侯友宜表示，希望她少談政治多談市政，同仁執行公務有一定流程及程序，壓力很大，希望議員多體諒基層人員。