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核二廠除役審查通過 新北環保局：依法嚴格把關
原能會昨天審查通過核二廠除役計畫，待台電提出相關環評通過環保署審查後，才會辦理核發除役許可相關事宜。新北市環保局表示，台電須依相關環保法令申請逕流廢水污染削減計畫，市府也會嚴格把關。
環保局表示，在環保法令中有規定，工地應於施工前，應依程序申請逕流廢水污染削減計畫，此計畫主要避免在動工或抽取地下水的過程中，將塵土或是廢水排出來汙染環境。
環保局表示，除了依據水汙染防治法必須設置擋雨設施等措施，施工時也要依照空汙法申報、繳交空氣汙染防制法，環保局也會依照法令嚴格把關，避免造成環境汙染。
新北市長侯友宜今受訪表示，中央規劃在2021年以及2023年將核二場兩個機組除役，核安審查過程中有一定的嚴格標準，像是環境影響評估、以及要跟新北市互相處理有關逕流廢水污染削減計畫，這些都要做到嚴格把關，讓核二除役過程中，能夠確保安全、讓大家安心。
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