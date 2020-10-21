快訊

評／社宅為何需要社區營造？以台北青創計畫為例

北北基等7縣市大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

推敬老卡綁悠遊卡加碼僅16萬人受益 柯文哲：政策成功

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員吳沛憶痛批，市府強推敬老愛心卡綁悠遊卡成效慘不忍睹。記者胡瑞玲／攝影
北市議員吳沛憶痛批，市府強推敬老愛心卡綁悠遊卡成效慘不忍睹。記者胡瑞玲／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，並接受北市議員質詢，議員吳沛憶指出，受到新冠肺炎疫情影響，北市府今年7月送追加災害準備金7億元來議會審查，當時議會通過譴責案，議長宣布，市府假藉振興經濟加碼敬老卡名義，挪用社會預算推廣悠遊卡，強推敬老愛心卡綁定悠遊卡才能拿到加碼1000元，結果成效慘不忍睹。

吳沛憶表示，市府預估6.1萬人綁定、發出6.1萬元，結果僅2.1萬人綁定、發出2.1億元，成效慘不忍睹，質問這到底是振興經濟，還是北市的無現金實驗計畫？

吳沛憶進一步指出，市府預估敬老卡將有49萬人綁定，實際僅有18.4萬人綁定；愛心卡預估13萬針綁定，實際3.4萬人綁定；市府預估總計有61萬人為加碼金1000元綁定悠遊卡，實際僅21.8萬人綁定，比例僅35％，成效慘不忍睹。

柯文哲首先回應，儘管一開始有估算災害準備金及局處自籌款，但經議會審議後最後都用災害準備金支應振興加碼經費。推行敬老愛心卡綁悠遊卡加碼政策，最後約有40％長者綁定，以整個台北數位建設來看還是有效果。

吳沛憶接著問，預估綁定人數及發放金額費用，與實際綁定人數及發放金額差別很大，市府是否預估錯誤？柯文哲回應，預估本來就不可能百分之百，做之前都不曉得，台北數位落差，就算推廣長者使用無現金政策，也不是件容易事，但這是很大社會進步。

吳痛批，長者綁定比率這麼低還叫成功、有效果？此次敬老愛心卡綁定比率遠高於學生卡，若按照柯文哲所說的「數位落差」，學生卡綁定比率僅25％，成效比長者更慘不忍睹，要不是動用所有基層宣傳、協助、說明，敬老愛心卡綁定數量才不會有更慘成績。

吳說，當初預估敬老愛心卡有61萬人綁定，將發出6.1億元，但實際只有2.1萬人綁定。根據悠遊卡公司資料顯示，目前只有16萬人實際拿到加碼1000元，這樣的成效請問市長滿意嗎？這有達到振興效果嗎？還是這僅是北市無現金實驗計劃呢？

柯文哲回說，這個政策還是成功，振興只是行政院的計畫，我只是搭配無現金計畫。

愛心 悠遊卡 柯文哲

延伸閱讀

還債市長或敗家子？徐弘庭揭：北市歲計賸餘剩25.6億

柯文哲赴議會報告110年度施政計畫及台北市總預算案

議員質疑共機繞台疫情嚴峻 北市還編千萬赴陸考察

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

相關新聞

北市議員轟侯友宜爭環狀線挑衝突賺面子 柯文哲：喊一喊而已

新北市長侯友宜爭取環狀線的經營權，台北市長柯文哲今天在議會備詢，北市議員王閔生質疑，目前新北在台北捷運公司也有8.75%...

還債市長或敗家子？徐弘庭揭：北市歲計賸餘剩25.6億

台北市長柯文哲下午赴議會報告台北市110年度施政計畫及總預算案，議員徐弘庭指出，北市的歲計賸餘，104年柯上任時，前市長...

與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

北美館展出公共藝術，藝術家針對與台灣斷交的前友邦做文章，稱巴拿馬是「冷血動物」、馬拉威「賣友求榮」、南非「情斷緣絕」、查...

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

台北市長柯文哲任期僅剩2年多，柯文哲今天赴議會施政報告，柯列出任期內幾項重大建設，包括大巨蛋、北藝、北流南基地、環狀線南...

核二廠除役審查通過 新北環保局：依法嚴格把關

原能會昨天審查通過核二廠除役計畫，待台電提出相關環評通過環保署審查後，才會辦理核發除役許可相關事宜。新北市環保局表示，台...

推敬老卡綁悠遊卡加碼僅16萬人受益 柯文哲：政策成功

台北市長柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，並接受北市議員質詢，議員吳沛憶指出，受到新冠肺炎疫情影響，北市...

「新北創意大賞」 為中和4萬緬僑打造獨特藝術品

新北市為鼓勵年輕人參與公共事務，舉辦「新北創意大賞」，邀請學生運用設計，為新北市注入年輕能量，此次競賽主題為「中和華新街...

議員質疑共機繞台疫情嚴峻 北市還編千萬赴陸考察

台北市議員苗博雅今天在議會質疑，兩岸關係緊張，共軍不斷繞台，疫情狀況也不明朗，不過台北市明年度的預算編列，竟還編列高達1...

新思科技與工研院合作 啟用人工智慧晶片設計實驗室

工研院攜手新思科技今天進行人工智慧晶片設計實驗室（AI Chip Design Lab）的揭牌試營運，象徵台灣半導體產業...

豬肉含瘦肉精罰責須送中央核定 衛生局長：可能被擺著

為防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，台北市除了規定零檢出，台北市議會國民黨團連署提案，另在台北市食品安全自治條例第九條之1的限...

前瞻軌道建設砍半 侯友宜：後面幾條線都會延宕

新北市議會民進黨團今於議會質詢市長侯友宜前瞻預算議題，議員羅文崇質疑，市長侯友宜日前與國民黨立委便當會中，希望他們幫忙爭...

新北提2030宗教願景 試辦民俗繞境輔導、4縣3路遊程

新北市民政局今提出「新北2030宗教願景」，除啟動試辦千人以下民俗遶境輔導，訂定相關計畫管理管理宗教團體舉辦活動，另外推...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。