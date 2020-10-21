推敬老卡綁悠遊卡加碼僅16萬人受益 柯文哲：政策成功

台北市長柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，並接受北市議員質詢，議員吳沛憶指出，受到新冠肺炎疫情影響，北市府今年7月送追加災害準備金7億元來議會審查，當時議會通過譴責案，議長宣布，市府假藉振興經濟加碼敬老卡名義，挪用社會預算推廣悠遊卡，強推敬老愛心卡綁定悠遊卡才能拿到加碼1000元，結果成效慘不忍睹。

吳沛憶表示，市府預估6.1萬人綁定、發出6.1萬元，結果僅2.1萬人綁定、發出2.1億元，成效慘不忍睹，質問這到底是振興經濟，還是北市的無現金實驗計畫？

吳沛憶進一步指出，市府預估敬老卡將有49萬人綁定，實際僅有18.4萬人綁定；愛心卡預估13萬針綁定，實際3.4萬人綁定；市府預估總計有61萬人為加碼金1000元綁定悠遊卡，實際僅21.8萬人綁定，比例僅35％，成效慘不忍睹。

柯文哲首先回應，儘管一開始有估算災害準備金及局處自籌款，但經議會審議後最後都用災害準備金支應振興加碼經費。推行敬老愛心卡綁悠遊卡加碼政策，最後約有40％長者綁定，以整個台北數位建設來看還是有效果。

吳沛憶接著問，預估綁定人數及發放金額費用，與實際綁定人數及發放金額差別很大，市府是否預估錯誤？柯文哲回應，預估本來就不可能百分之百，做之前都不曉得，台北數位落差，就算推廣長者使用無現金政策，也不是件容易事，但這是很大社會進步。

吳痛批，長者綁定比率這麼低還叫成功、有效果？此次敬老愛心卡綁定比率遠高於學生卡，若按照柯文哲所說的「數位落差」，學生卡綁定比率僅25％，成效比長者更慘不忍睹，要不是動用所有基層宣傳、協助、說明，敬老愛心卡綁定數量才不會有更慘成績。

吳說，當初預估敬老愛心卡有61萬人綁定，將發出6.1億元，但實際只有2.1萬人綁定。根據悠遊卡公司資料顯示，目前只有16萬人實際拿到加碼1000元，這樣的成效請問市長滿意嗎？這有達到振興效果嗎？還是這僅是北市無現金實驗計劃呢？

柯文哲回說，這個政策還是成功，振興只是行政院的計畫，我只是搭配無現金計畫。