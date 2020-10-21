北市議員轟侯友宜爭環狀線挑衝突賺面子 柯文哲：喊一喊而已

新北市長侯友宜爭取環狀線的經營權，台北市長柯文哲今天在議會備詢，北市議員王閔生質疑，目前新北在台北捷運公司也有8.75%股權、一席董事，爭取經營權很奇怪，不然新北就多買一點股權，「不應這樣挑起兩市民眾衝突，賺他（侯友宜）面子。」柯文哲回應，沒有道理一條捷運兩家公司經營，侯友宜應該就是「喊一喊而已。」

柯文哲今天赴議會報告施政計畫及明年度總預算，王閔生質疑，侯友宜不斷爭取環狀線的經營權，但依據目前台北捷運公司的股權分配，北市府有73.75%的股權，新北市政府也有8.75股權，新北也有一席董事，但新北爭取經營權，真的很奇怪。

王閔生說，當初環狀線的興建是誰，就由誰營運，但侯友宜卻說三年契約要提前解約，解什麼約？柯文哲表示，這就是要請交通部出來協調。柯文哲提到，接下來南北環明年開工，東環段也將陸續開工，環狀線不可能一條捷運兩家公司經營，所以他主張中央出來協調。

王閔生批評，環狀線不可能開到新北市，司機下車、機電換一條系統、員工換一套制服，不可能有兩家公司管，加上誰興建就是誰營運，當初規劃就清清楚楚，甚至新北也是經營團隊，要爭什麼經營權？

對於環狀線經費，新北出了總經費四成多，不過北市府也出資33%、中央出500億元，侯友宜為什麼要爭取？或者是否將台北捷運公司改名為大台北捷運公司？甚至新北也有股權，盈餘也都會共同分享，不然就讓新北出資多一點，讓新北股權多一點？