與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

北美館展出公共藝術，藝術家針對與台灣斷交的前友邦做文章，稱巴拿馬是「冷血動物」、馬拉威「賣友求榮」、南非「情斷緣絕」、查德共和國「貪得無厭」、塞內加爾「寡廉鮮恥」，台北市議員今在臉書指出，她接到一位老師陳情，認為北美館是市立場館，策展內容應是公眾藝術，不應變成搧動仇外或情緒發洩。

這項展出的公共藝術，將與台灣斷交的國家，蓋上一塊布，加註各式評語，例如冷血動物、鐵石心腸、恩斷義絕、同床異夢等；游淑慧說，她不是衛道人士，但或許去問問外交部，首都公立美術館的這種展出，對外交工作是益還是害？她接到一位老師的陳情，帶學生去北美館參訪，結果看到這樣的策展內容，覺得十分不妥。她看了後也覺得非常不適當，已經緊急要求文化局再評估和檢視，但得到北美館的答覆是「這是藝術」。

游淑慧指出，她想藝術雖不需要老掉牙的強調「善與美」，個別藝術家的創作自由我也尊重。然而，這是首都台北的市立美術館 ，這樣可能搧動外交仇恨的展出，真的適當嗎？這代表台北市的立場嗎？即便我們和這些國家確實外交關係的變動，然而可能很多實質上的經貿和官方關係還是存在。

她說，試問一，如果讓該國留學生看到，做何感想？二，如果台灣未來要再爭取復交，情何以堪？三，讓台灣民眾和學童有仇外心態，與我們有什麼好處？

國際關係本是現實，分分合合，而台灣需要更多朋友，即便我們的外交工作艱難，外交形象上也不需像恐怖情人一樣。將心比心，我們會想要在他國首都的公立美術館看到負面評價台灣的「藝術」嗎？

對此，台北市立美術館指出，有關「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展出作品《哀敦砥悌》，該件作品由藝術家梅丁衍所作，以當前國家外交處境作為討論議題，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境。

北美館說，《哀敦砥悌》為英文Identity（意指身分認同）的音譯，以諷刺方式詮釋複雜的國際局勢，回應人民受挫情感，此為藝術家的表現角度 ，並不代表集體言論。