還債市長或敗家子？徐弘庭揭：北市歲計賸餘剩25.6億

台北市長柯文哲下午赴議會報告台北市110年度施政計畫及總預算案，議員徐弘庭指出，北市的歲計賸餘，104年柯上任時，前市長郝龍斌留下313.37億，但柯文哲至110年，僅剩25.6億，柯文哲是還債市長、還是敗家子？

徐弘庭表示，歲計賸餘另一說叫「祖產」，北市從106年開始，歲入減少很多，但北市房屋稅、地價稅的稅收都是上升，所以減少的是開發、投資案，顯示北市招商能力差。他還發現，柯文哲任內罰款特別多，房屋稅都漲，但招商掉下去，沒有賺錢，拿什麼來還債？

他發現，陳水扁留下354億，馬英九293億，馬多花60億，交給郝龍斌是231億，少了60幾億，但按柯文哲110年剩下多少？ 他說，若這樣說柯文哲是敗家子，不一定，因為還要看還債和歲計賸餘的比例，但如果柯卸任時歲計賸餘花光了，這時如果柯還債沒有還得比較多，會被說成是敗家子，但還債比較多，會被說成沽名釣譽，得到還債市長的稱號，但下一任市長接手，發現沒有現金流，怎麼辦？

柯文哲說，這他都知道啦，徐弘庭說，若是比較苦的家庭，是現金多重要、還是負債少？沒有現金流比較危險。 但柯說，這是邏輯，如果錢不夠用，只用歲計賸餘、還是舉債？當然是歲計賸餘，用完才去舉債。至於現金流不見了，這是另外的問題，台北市政府是公家機關，沒有借不到錢的問題。

徐弘庭問柯文哲，要留多少歲計賸餘給下一任市長？柯文哲說，要看明年5月時歲計賸餘有到多少。徐弘庭指出，他提醒市長，要有財政紀律，但也有道德風險和道德選擇，至少也要留170億給下任吧，否則會不會不厚道，這是選擇問題。