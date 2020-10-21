三重舊社區汙水未接管 新北：持續推動

新北汙水接管戶數105萬是全國第一，接管率達65.82％，新北市議員李余典說，新北汙水下水道接管的開口合約金額達上限，三重有舊社區2000戶沒有接管，現在技術都已克服，但就缺錢。新北水利局長宋德仁說，明年中央經費少3、40億元，新北已編6億元持續接管工程。

新北市議會今進行市政總質詢，李余典說，三重地區接管率達93％，但還有些未接管的地方，以克服管線、工程障礙，目前就是缺錢，希望盤點2019年、2020年未施作部分，納入2021年新的開口合約，增加接管率。

李余典說也說，三重重新路門口有捷運站，後巷又是50年的舊社區，前後都沒辦法接管，只能過濾水肥再請水肥車來抽，交通帶來便利也來不變，未來新北施作2處水肥投入口，車輛進出需管理，也給予當地回饋。

新北市長侯友宜說，中央預算減少3、40億，會依中央編列的預算優先施作，也會請水利局評估有餘力部分納入施作，水肥投入口進出口要管理，由於衝擊不像空汙等這麼大，是否回饋要再討論，也可有多的經費協助地方處理事務。

宋德仁表示，中央補助的經費是補助各區的實施計畫，中央的經費會影響推動實施計畫的快慢，另外未納入實施計畫內，或是過去在實施計畫內卻沒施作接管的用戶，新北都有編列預算施作，往年編2、3億元，明年邊6億元。

宋德仁也說，三重實施計畫已推行完畢，目前未接管的用戶，都需要由市府來支應，只要相關問題能夠解決，新北仍會持續施作汙水下水道接管。