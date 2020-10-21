議員質疑共機繞台疫情嚴峻 北市還編千萬赴陸考察

台北市議員苗博雅今天在議會質疑，兩岸關係緊張，共軍不斷繞台，疫情狀況也不明朗，不過台北市明年度的預算編列，竟還編列高達1500萬元要去大陸考察，甚至計畫目的地包括中國的預算也有885萬7千元。柯文哲回應，這個就是先編，不能去就取消，去年編的今年也都不能用。

苗博雅質疑，柯文哲自己曾經說過，現在疫情還沒有開始，不過北市府明年度竟還編列赴大陸考察交流的預算，這樣預算編列很奇怪，不是脫離柯自己的精實管理，及覈實編列精神。

苗博雅更進一步例舉明年度的局處預算，包括衛生局及聯合醫院，明年度規劃要去大陸進行公共衛生及醫療考察，苗質疑，北市要與大陸交流公共衛生，不知道考得好的學生，要去跟考不好的學生觀摩幹什麼？

另外，議員也質疑，北市府地政局明年也編列出席海峽兩岸地政訊息學術交流，苗說，現在台灣與大陸的關係緊張，共機幾乎天天繞台，台北市還要與對岸分享大數據，分享怎麼城市管理？相當不合適，應該重新檢討，

議員要求，這些交流考察計畫，看起來都不適合，應該要重新檢討與大陸交流的計畫，是否有其必要？柯文哲說，可以檢討，會回去再與各局處重新檢討。

另外，議員王鴻薇也質疑，北市觀光傳播局今年度赴印尼、越南、歐洲、香港、新加坡等各國旅展的900多萬及500多萬預算，通通發包，但因疫情去不了，今年延後執行，但沒想到，北市府最近送來的明年度預算，觀傳局竟將同樣預算再編一次，編了又編，等同浮編？市府螺絲是否該拴緊一點？

柯文哲回應，「(議員)把它刪掉就好了啊....」，讓議員相當無言。