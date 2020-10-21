任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

台北市長柯文哲任期僅剩2年多，柯文哲今天赴議會施政報告，柯列出任期內幾項重大建設，包括大巨蛋、北藝、北流南基地、環狀線南北環、東環段、公宅、市場等。柯文哲提到，大巨蛋預計明年完工，但周邊工程還包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等要處理。另外，環狀線南北環段預計明年七月開工，柯也希望任期內東環段也開工，拚任內環狀線全開工。

柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，柯文哲報告時表示，他的任期僅剩兩年兩個月，台北市未來兩年的重大工程建設，包括環南、成功、南門、北投、漁果市場改建預計明後年會加速開工；北美二館也將與2022年開工；台北音圖中心2022年開工；至於2021至2022年完工的公宅，包括文山興隆、文山樟新水岸、和興水岸社宅、南港小灣、萬華青年二等公宅陸續完工。

至於北流北基地已完工啟用，柯說，北流南基地預計明年10月也會完工；北藝中心則是將於明年四月竣工，預計花一年時間陸續開幕；至於爭議多的大巨蛋案，柯文哲報告時提到，大巨蛋預計2021明年底完工，不過周邊還有工程要處理。

柯文哲說，未來15年，台北市的最大工程還是捷運環狀線，加上TOD計畫，下一任期的市長八年的最大工程，會是環狀線及以環狀線為基礎的都市計畫。

柯文哲說，台北市明年策略性預算有495.2億元，工程預算還是佔最多，包括營造永續環境203.71億元，例如未來研擬提高運具，讓台北市的電動公車可以達到400輛等；另外，健全都市發展有154.51億元，除興建社會住宅，還有市場改建等，柯說，他也希望任內新增規劃東門、信義、南松市場改建，希望拚任內提出改建規劃，如果任內不去處理，大市場改建可能未來處理會相當困難。

柯文哲說，台北市110年度總預算歲出正成長3.06%，雖大於歲入負成長1.46%，歲出增加的51.41億元，主要是因為應當前捷運建設與市場改建等各項施政需要。

台北市的經常收入計列1600.24億元，與經常支出1372.99億元相較， 計賸餘227.25億元，可移充資本支出之財源。 柯表示，110年度總預算案資本支出經費編列358.44億元，占總預算歲出比率20.70%，若加上捷運特別預算110年度編列數 11.70億元，合共370.14億元。