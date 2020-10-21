快訊

評／社宅為何需要社區營造？以台北青創計畫為例

北北基等7縣市大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲列出任期內幾項重大建設提到，大巨蛋預計明年完工，但周邊工程還包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等要處理。另外，環狀線南北環段預計明年七月開工，柯也希望任期內東環段也開工，拚任內環狀線全開工。記者林麗玉／攝影
柯文哲列出任期內幾項重大建設提到，大巨蛋預計明年完工，但周邊工程還包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等要處理。另外，環狀線南北環段預計明年七月開工，柯也希望任期內東環段也開工，拚任內環狀線全開工。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任期僅剩2年多，柯文哲今天赴議會施政報告，柯列出任期內幾項重大建設，包括大巨蛋、北藝、北流南基地、環狀線南北環、東環段、公宅、市場等。柯文哲提到，大巨蛋預計明年完工，但周邊工程還包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等要處理。另外，環狀線南北環段預計明年七月開工，柯也希望任期內東環段也開工，拚任內環狀線全開工。

柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，柯文哲報告時表示，他的任期僅剩兩年兩個月，台北市未來兩年的重大工程建設，包括環南、成功、南門、北投、漁果市場改建預計明後年會加速開工；北美二館也將與2022年開工；台北音圖中心2022年開工；至於2021至2022年完工的公宅，包括文山興隆、文山樟新水岸、和興水岸社宅、南港小灣、萬華青年二等公宅陸續完工。

至於北流北基地已完工啟用，柯說，北流南基地預計明年10月也會完工；北藝中心則是將於明年四月竣工，預計花一年時間陸續開幕；至於爭議多的大巨蛋案，柯文哲報告時提到，大巨蛋預計2021明年底完工，不過周邊還有工程要處理。

柯文哲說，未來15年，台北市的最大工程還是捷運環狀線，加上TOD計畫，下一任期的市長八年的最大工程，會是環狀線及以環狀線為基礎的都市計畫。

柯文哲說，台北市明年策略性預算有495.2億元，工程預算還是佔最多，包括營造永續環境203.71億元，例如未來研擬提高運具，讓台北市的電動公車可以達到400輛等；另外，健全都市發展有154.51億元，除興建社會住宅，還有市場改建等，柯說，他也希望任內新增規劃東門、信義、南松市場改建，希望拚任內提出改建規劃，如果任內不去處理，大市場改建可能未來處理會相當困難。

柯文哲說，台北市110年度總預算歲出正成長3.06%，雖大於歲入負成長1.46%，歲出增加的51.41億元，主要是因為應當前捷運建設與市場改建等各項施政需要。

台北市的經常收入計列1600.24億元，與經常支出1372.99億元相較， 計賸餘227.25億元，可移充資本支出之財源。  柯表示，110年度總預算案資本支出經費編列358.44億元，占總預算歲出比率20.70%，若加上捷運特別預算110年度編列數 11.70億元，合共370.14億元。

柯文哲 北市 大巨蛋

延伸閱讀

柯市長 敬老金去哪裡了？

雙北市長為環狀線隔空交火 北市：新北應接手萬大線

被視為選總統的對手！侯友宜：柯文哲就愛開玩笑

前柯文哲發言人進基市府 林昆鋒：林右昌不會失言

相關新聞

北市議員轟侯友宜爭環狀線挑衝突賺面子 柯文哲：喊一喊而已

新北市長侯友宜爭取環狀線的經營權，台北市長柯文哲今天在議會備詢，北市議員王閔生質疑，目前新北在台北捷運公司也有8.75%...

還債市長或敗家子？徐弘庭揭：北市歲計賸餘剩25.6億

台北市長柯文哲下午赴議會報告台北市110年度施政計畫及總預算案，議員徐弘庭指出，北市的歲計賸餘，104年柯上任時，前市長...

與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

北美館展出公共藝術，藝術家針對與台灣斷交的前友邦做文章，稱巴拿馬是「冷血動物」、馬拉威「賣友求榮」、南非「情斷緣絕」、查...

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

台北市長柯文哲任期僅剩2年多，柯文哲今天赴議會施政報告，柯列出任期內幾項重大建設，包括大巨蛋、北藝、北流南基地、環狀線南...

核二廠除役審查通過 新北環保局：依法嚴格把關

原能會昨天審查通過核二廠除役計畫，待台電提出相關環評通過環保署審查後，才會辦理核發除役許可相關事宜。新北市環保局表示，台...

推敬老卡綁悠遊卡加碼僅16萬人受益 柯文哲：政策成功

台北市長柯文哲今天赴議會報告109年度施政計畫暨總預算案，並接受北市議員質詢，議員吳沛憶指出，受到新冠肺炎疫情影響，北市...

「新北創意大賞」 為中和4萬緬僑打造獨特藝術品

新北市為鼓勵年輕人參與公共事務，舉辦「新北創意大賞」，邀請學生運用設計，為新北市注入年輕能量，此次競賽主題為「中和華新街...

議員質疑共機繞台疫情嚴峻 北市還編千萬赴陸考察

台北市議員苗博雅今天在議會質疑，兩岸關係緊張，共軍不斷繞台，疫情狀況也不明朗，不過台北市明年度的預算編列，竟還編列高達1...

新思科技與工研院合作 啟用人工智慧晶片設計實驗室

工研院攜手新思科技今天進行人工智慧晶片設計實驗室（AI Chip Design Lab）的揭牌試營運，象徵台灣半導體產業...

豬肉含瘦肉精罰責須送中央核定 衛生局長：可能被擺著

為防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，台北市除了規定零檢出，台北市議會國民黨團連署提案，另在台北市食品安全自治條例第九條之1的限...

前瞻軌道建設砍半 侯友宜：後面幾條線都會延宕

新北市議會民進黨團今於議會質詢市長侯友宜前瞻預算議題，議員羅文崇質疑，市長侯友宜日前與國民黨立委便當會中，希望他們幫忙爭...

新北提2030宗教願景 試辦民俗繞境輔導、4縣3路遊程

新北市民政局今提出「新北2030宗教願景」，除啟動試辦千人以下民俗遶境輔導，訂定相關計畫管理管理宗教團體舉辦活動，另外推...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。