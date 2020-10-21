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新思科技與工研院合作 啟用人工智慧晶片設計實驗室

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
實驗室內所使用晶片驗證儀器，由新思科技與工研院合作辦理。記者巫鴻瑋／攝影
實驗室內所使用晶片驗證儀器，由新思科技與工研院合作辦理。記者巫鴻瑋／攝影

工研院攜手新思科技今天進行人工智慧晶片設計實驗室（AI Chip Design Lab）的揭牌試營運，象徵台灣半導體產業在下一個10年當中最重要的AI及5G技術取得發展優勢；新思科技亞太區總裁林榮堅表示，AI實驗室能提供設計整合分析與驗證服務，提升AI晶片設計效能並縮短產品上市時程。

經濟部技術處副處長林德生受訪表示，到了2030年AI能創造全球市場營收15.7兆美元，若台灣掌握AI晶片關鍵技術，將有利拓展國際市場，去年即成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，愛台聯盟），透過經濟部的全球研發創新夥伴業科計畫補助業者，期望助於產業合作推動新的產業升級。

工研院副院長張培仁則指出，當今全球 AI 人工智慧應用呈現爆炸性成長， ICT 大廠持續投資AIoT多元應用載具，人工智慧能夠幫助人類的各式應用，需整合認知、邏輯、判斷甚或情感的功能，放在一塊晶片上，人工智慧晶片設計實驗室能協助廠商設計得以更節能有效率。

工研院資通所長闕志克則說，AI晶片生產過程涉及多樣化的技術，從設計、製造、封測，必需搭配不同的工具軟體，其中，AI晶片研發的速度，更是攸關產品上市關鍵。人工智慧晶片設計實驗室將由工研院提供設計與驗證服務，新思科技提供晶片設計工具，希望從教育訓練、晶片設計、軟體開發、系統驗證、產業諮詢等5大方向協助業者開發AI晶片，預計將可縮短30%至50%開發時程。

新思科技亞太區總裁林榮堅透露，為響應行政院科技會報的AI on Chip示範計畫，新思科技加碼投資台灣新台幣8億元，擴編研發團隊超過110 名，與工研院積極合作籌畫成立「人工智慧晶片設計實驗室」，引進AI晶片所需的先進設計工具、IP與驗證技術，開發前瞻AI設計解決方案。

新思科技台灣區總經理李明哲也進一步說明，除了支持政府產業政策，這次與工研院共同設立「人工智慧晶片設計實驗室」，將建構AI架構設計、AI編譯器研發，以及AI軟硬整合等關鍵技術，可有效改善當前國內業界缺乏這些關鍵技術的窘境，加速AI晶片上市時間， 並提升AI晶片效能達25% 。

工研院預計人工智慧晶片設計實驗室在2021年10月就會正式營運，提供業者AI晶片系統設計及軟體開發服務、AI晶片系統驗證等服務；今天的揭牌啟用試營運，是針對服務模式規畫進行試運行，以及建置AI SoC參考設計平台。

工研院資通所資深工程師駱致彥說明設計晶片後如何實際驗證、應用。記者巫鴻瑋／攝影
工研院資通所資深工程師駱致彥說明設計晶片後如何實際驗證、應用。記者巫鴻瑋／攝影
工研院資通所經理陳耀華負責實驗室項目，未來將能提供各廠商晶片設計驗證服務。記者巫鴻瑋／攝影
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