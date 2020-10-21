豬肉含瘦肉精罰責須送中央核定 衛生局長：可能被擺著

為防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，台北市除了規定零檢出，台北市議會國民黨團連署提案，另在台北市食品安全自治條例第九條之1的限制規定，增列第17條之1處罰條款，違反者可處新台幣6萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，上午在議會法規會審查通過，將送大會二、三讀。

因條文三讀後須過送行政院核定，衛生局長黃世傑說，中央能過最好，但可預期的是，可能被擺在那，或不予核定、駁回，都是可能性，但這是北市和議會的表態，希望零檢出最好，中央標準大家還是不放心。

黃世傑說，國人對萊克多巴胺美豬存有疑慮，且風險評估做得不是令大家能信服，大家多希望不要吃到，柯文哲市長也強調來源要標示清楚 ，包括分類、號類， 簡單來講，如果能零檢出最好，市府態度是如此。

至於中央有食安法規定，若和台北市自治條例有砥觸，黃世傑說，中央標準不是全世界都同意的標準，更何況 ppm ppb，又是另一回事，目前容許量多少，不是大家都能信服，普遍來講，能不吃是最好 。

衛生局科長陳怡婷說，若法令經中央核定，衛生局會先輔導業者，明年一月一日要做產地標示，避免法規生效觸法 ，市府也會針對標示正確性做稽查。

黃世傑說，衛生單位要做的是，做好源頭管理，讓民眾明確標示，能掌握流向，消費者選擇時透過標示可做選擇。

源頭沒有清楚，花再多人力物力做檢查也徒勞無功，至少要知道來源 。

至於有民眾被罰恐提訴願，陳怡婷指出，要看訴願委員如何認定砥觸。有二種見解，一種是有規定 ，又重覆規定就是砥觸，另一種是沒規定的地方增加規定，可能不是砥觸。像北市的情況，標準值以下沒有規定 ，北市規定要罰，這就不是砥觸，不過，可能也有人認為，只要中央沒有規定的就是砥觸，這是法律見解。