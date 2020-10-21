前瞻軌道建設砍半 侯友宜：後面幾條線都會延宕

新北市議會民進黨團今於議會質詢市長侯友宜前瞻預算議題，議員羅文崇質疑，市長侯友宜日前與國民黨立委便當會中，希望他們幫忙爭取新北匡列的116個前瞻2.0預算案，但究竟是有需求，「還是為要錢而要錢？」侯友宜回應，一定是有需求才爭取，前瞻軌道建設砍半後，五泰輕軌、八里輕軌興建可能都會耽誤，「後面幾條線，完全都會延宕工期」。

侯友宜表示，五泰輕軌交通部可行性評估已通過，並送到行政院，行政院若因財務計畫又退回，就會耽誤興建；八里輕軌也是，原希望2024年可施工，雖然交通部核定，但行政院有些想法，核定下來後可能蓋到2027年，變成會延期。

對於前瞻1.0中央補助196.66億、新北自籌1062億，是否會排擠其他市政預算？侯友宜說，中央不可能核給新北這麼多，所以負擔不會這麼重，會依現有財源分配，並依急迫性分年度做，「當然我們希望中央能百分百補助最好，但不可能嘛，光軌道建設就卡了，1000多億只剩下6、700億，再核下來，搞不好只給200億。」

羅文崇也質疑，截至去年底，前瞻1.0第二期的中央補助款中，63億只有執行40.5億，執行率64.17%，效率不高；侯則回應，因為有時候中央核定比較慢，一核定下來就會馬上發包施作，像第一期執行率就有93%。

另外，市議員陳世榮建議，新北要盤點建設優先順序，不用把5年、10年的建設，要在這幾年就做完，以免預算「挖東牆補西牆」；侯友宜表示，基礎建設、民生議題還是都要做，軌道建設沒有急迫性的，會慢慢往後調整，「還是可以做，只是把時間拉長」，另他也呼籲，「希望中央給我們支持多一點，像是修正財劃法」。