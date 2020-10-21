新北萬里蟹9周年慶24日野柳漁港人潮恐爆 交通資訊看這

新北萬里蟹活動周六在野柳漁港舉行9周年慶祝活動，為免塞車，市府呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港。

新北市府農業局表示，民眾可搭乘台灣好行「皇冠北海岸線」、國光客運1815或基隆客運1068、953(含區間車)、790、862及F923號等公車，或是搭火車到臺鐵基隆站後，轉搭台灣好行「龍宮尋寶(西岸)線」，皆可抵達龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車。不論是到野柳漁港或參加萬里蟹9週年活動，或是到龜吼漁夫市集採買尚青萬里蟹，都很方便。

萬里蟹免費接駁車到10月31日止，每天上午10時至晚間6時，每隔10到15分鐘發一班車，以太平洋翡翠灣飯店口為起迄點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。為紓運10月24日活動當日大量湧現的人潮，特別提早接駁時間為8時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停。

自行開車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，10月24日活動當日更特別開放「玉田路雙側及港西路單側」供民眾免費停車，或是先將車輛停在龜吼漁港周邊停車場，再搭乘免費接駁車直達野柳漁港活動會場，可避開最容易塞車的龜吼地區路段。

而在龜吼漁港周邊的停車場，除在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「石角停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘。

市府和太平洋翡翠灣飯店合作，10月24日活動當日開放「太平洋翡翠灣停車場」，提供約150個免費車位供民眾使用，門口就是「翡翠灣接駁車站」，另外也開放「臺二線翡翠路至玉田路(往基隆方向)單側」供民眾免費停車。

相關訊息可參考

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

2020萬里蟹交通資訊：https://wanlicrab.tw/2019local-events/events/2019wancrabus

台灣好行官網：http://www.taiwantrip.com.tw/

國光客運網站：http://www.kingbus.com.tw/index.php