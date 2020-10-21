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看母親生病發願當志工 陶瓷公司老闆服務病患11年

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園聖保祿醫院志工吳燦桐，因多年前母親生病，讓他萌生到醫院擔任志工的想法，沒想到一當就是11年多，今年更榮獲桃園市模範父親。圖／桃園聖保祿醫院提供
桃園聖保祿醫院志工吳燦桐，因多年前母親生病，讓他萌生到醫院擔任志工的想法，沒想到一當就是11年多，今年更榮獲桃園市模範父親。圖／桃園聖保祿醫院提供

桃園聖保祿醫院志工吳燦桐，因多年前母親生病，讓他萌生到醫院擔任志工的想法，沒想到一當就是11年多，在照顧患患者時，他看到患者眼中的感激，找到當志工的意義，今年更榮獲桃園市模範父親。

桃園聖保祿醫院表示，吳燦桐的父親是宜蘭員山西點麵包店長，從小看父親做糕點，學會做月餅等烘培食品，原本要繼承父業，後來因所學是陶藝科系，畢業後就到新北市鶯歌從事陶藝工作達45年，民國64年更成為鶯歌鎮最年輕的陶瓷工廠廠長。

現為陶瓷公司老闆的吳燦桐所設計的陶瓷花瓶，更曾獲選為前總統馬英九任職時的國民外交贈品，目前作品仍供應歷史博物館、故宮博物院及機場免稅店等。

12年前吳燦桐因母親生病到聖保祿醫院就醫，看到醫院志工熱心的服務身影，他發願無論自己多忙都要擔任志工，每周抽出3小時志願服務，協助患者、照顧急診遊民等，在急診室服務讓他對人生有不同體悟。

吳燦桐表示，當志工與陶藝工作完全不同，陶藝是自我精神及美感的展現，急診室如社會小縮影，常需要面臨生離死別場景、生死一瞬間的無常畫面，這些經歷都讓他更注重家庭生活，珍惜與家人、好友相聚時光。

令吳燦桐印象最深刻的是，某次在醫院急診室內，協助一位行動不方便的獨居榮民如廁，他親自為榮民伯伯清洗屁股、換穿內衣褲，他看見榮民伯伯眼神中傳遞出感激之情，當下找到當志工的意義，繼續熱心公益。

桃園聖保祿醫院志工吳燦桐，因多年前母親生病，讓他萌生到醫院擔任志工的想法，沒想到一當就是11年多，今年更榮獲桃園市模範父親。圖／桃園聖保祿醫院提供
桃園聖保祿醫院志工吳燦桐，因多年前母親生病，讓他萌生到醫院擔任志工的想法，沒想到一當就是11年多，今年更榮獲桃園市模範父親。圖／桃園聖保祿醫院提供

陶藝 患者 榮民

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