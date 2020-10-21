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影／2020台中花毯節首曝光 重現「愛麗絲」經典童話

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」，高10公尺的紅心皇后由一群撲克牌士兵簇擁著，居高臨下朝著愛麗絲飛來，呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節。圖／台中市府觀旅局提供
台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」，高10公尺的紅心皇后由一群撲克牌士兵簇擁著，居高臨下朝著愛麗絲飛來，呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節。圖／台中市府觀旅局提供

台中國際花毯節今年邁入第10年，自11月14日至12月6日在新社盛大舉辦，展期共23天，今年適逢「愛麗絲夢遊仙境」一書出版155年，台中市府以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境，其中主花毯「勇氣之心」，高10公尺的紅心皇后由一群撲克牌士兵簇擁著，居高臨下朝著愛麗絲飛來，呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節。

台中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，為歡慶花毯節屆滿10周年，市府今年以嶄新的策展模式，將整個展場塑造為柴郡貓造型迷宮，當遊客踏進展場，便可沉浸於精心設計的「夢境」與「迷宮」情境；每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓在旁提問，根據遊客不同的「選擇」，影響最終看到的結果。

林筱淇說，主題式活動規劃已行之有年，但戶外花卉策展以「沉浸式體驗」規劃卻是全台首創，讓遊客來花毯節參觀不再只是拍照打卡、「被動」接收資訊，更可「主動」創造屬於自己的花境探險，獲得更深刻的啟發。

觀旅局今日發表2020台中國際花毯節首支動畫CF，透過模擬動畫，民眾可一窺展場巧妙的迷宮設計，其中主花毯「勇氣之心」是不容錯過的亮點，高10公尺的紅心皇后由一群忠心的撲克牌士兵簇擁著，居高臨下朝著愛麗絲飛來，巧妙呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節；主花毯秀時間也將搭配水霧四射動態裝置，打造超越想像的探險故事。

觀旅局指出，其他重要角色如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，也都將現身花毯節展區，帶領遊客體驗書中的童話故事。台中國際花毯節自11月14日至12月6日上午8時30分至下午4時30分開放，免費入場，將帶給民眾獨一無二的觀賞感受。

台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境。圖／台中市府觀旅局提供
台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境。圖／台中市府觀旅局提供
台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境。圖／台中市府觀旅局提供
台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術，還原夢幻的愛麗絲花境。圖／台中市府觀旅局提供
愛麗絲夢遊仙境中如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將現身花毯節展區。圖／台中市府觀旅局提供
愛麗絲夢遊仙境中如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將現身花毯節展區。圖／台中市府觀旅局提供

林筱淇 動畫 台中市

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